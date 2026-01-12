מאות תושבים צעדו הערב (שני) בשירה ובריקודים ברחובות שכונת רמת אשכול בלוד, בתהלוכה חגיגית לרגל הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת "ישועת ה'".

בית הכנסת הוצת במהלך פרעות שהתרחשו בעיר לוד במבצע "שומר החומות".

באירוע השתתפו צעירים, סטודנטים ותושבים, בהם תלמידי המכינה הקדם-צבאית ברמת אשכול, חברי כפרי הסטודנטים של בני עקיבא בלוד, תלמידי ישיבת ירושלים לצעירים ותושבים נוספים מהשכונה והעיר.

ספר התורה נתרם על ידי משפחתו של נעם דרייפוס, מנכ"ל ארגון 'לודאים'. לדבריו, "זוהי זכות עצומה עבור משפחתנו להכניס ספר תורה דווקא לבית הכנסת 'ישועת ה' בשכונת רמת אשכול. המקום הזה, שעבר רגעים קשים כל כך, חזר להיות שוקק חיים, מלא בתפילות ובשיעורי תורה".

בהמשך הוסיף דרייפוס, "העשייה כאן ברמת אשכול היא שליחות ציונית ראשונה במעלה בלב מדינת ישראל. אני מזמין משפחות, סטודנטים, וצעירים נוספים לעבור לשכונה, לחזק את הקהילה ולהיות חלק מהמהפכה הציונית שמתחוללת כאן במרכז הארץ".