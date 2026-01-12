לאחר עשרות שנים שבהן למדו תלמידי היישוב עלי במבנים זמניים, יוצא לדרך מהלך היסטורי: הקמת שני מבני קבע לבתי הספר המקומיים, לראשונה מאז הקמת היישוב בשנת 1984. הפרויקט יוצא לפועל ביוזמת המועצה האזורית בנימין והנהגת היישוב עלי.

המבנים החדשים עתידים להיפתח ב-1 בספטמבר 2027, עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ח. עלות ההקמה נאמדת במיליוני שקלים, במימון מלא של המועצה האזורית, לאחר עיכובים ממושכים שנגרמו בשל היעדר תקצוב ממשרד החינוך.

המהלך התקבל בישיבה מיוחדת בהשתתפות ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, סגנו עמיחי רחמים, ויו"ר היישוב עלי אבידן בית יעקב. בתום הישיבה הוחלט על קידום מיידי של הפרויקט, שמוגדר כפריצת דרך בתחום החינוך ביישוב.

על רקע תנופת בנייה נרחבת בעלי - כולל מאות יחידות דיור בבנייה פעילה ואישור של יותר מאלף יחידות נוספות - מדגישה המועצה את הצורך בהקמת מוסדות חינוך מתאימים שיתנו מענה לגידול המשמעותי באוכלוסייה.

ראש המועצה ישראל גנץ אמר, "הילדים שלנו הם העתיד, והם ראויים למבני חינוך קבועים וראויים, עם שורשים באדמה. הקמת מבני הקבע בעלי היא חלק מתנופת החינוך שאנו מובילים בבנימין, מתוך מחויבות עמוקה לדור הצעיר ולעתיד ההתיישבות".

הוא הוסיף, "זו השקעה גדולה שמבטאת בחירה ברורה לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות. אני מודה לשר החינוך יואב קיש, ולמשרד החינוך, על הסיוע והדחיפה על מנת להקים את המבנים שקריטיים להמשך התפתחות היישוב. אני מודה להנהגת היישוב עלי, ליו"ר היישוב אבידן בית יעקב ולסגני ונציג היישוב במליאה עמיחי רחמים, על השותפות והנחישות שהפכו חלום של שנים למציאות בשטח. נמשיך לחזק ולשדרג את מוסדות החינוך בכל רחבי בנימין".

יו"ר היישוב עלי, אבידן בית יעקב, ציין, "מדובר בבשורה חשובה ביותר ליישוב עלי. היישוב עובד בשיתוף פעולה הדוק ויומיומי עם המועצה האזורית בנימין, והמהלך הזה הוא תוצאה של עבודה משותפת, תכנון והתעקשות לאורך זמן. עלי ניצבת בפתח תקופת פיתוח משמעותית, ואנו מקדמים במקביל בנייה, תשתיות ומוסדות ציבור. אני מבקש להודות לראש המועצה ישראל גנץ על קבלת ההחלטה ועל הליווי הצמוד, ולסגן ראש המועצה עמיחי רחמים על הדחיפה והמעורבות. הקמת מבני הקבע לבתי הספר היא נדבך מרכזי בתהליך הזה ותיתן מענה אמיתי לצורכי היישוב לשנים הבאות".