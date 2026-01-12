זירת נפילת הענף הגדול בראשון לציון צילום: דוברות מד"א

הסערה כבר כאן. הרוחות העזות שמורגשות בשעות האחרונות (שני) באזור המרכז גרמו לשתי נפגעות באורח קל.

אישה כבת 70 נפצעה באורח קל בראשה מפגיעת ענף גדול שנפל ברחוב הגלים בראשון לציון. צוות מד"א שהוזעק למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים אסף הרופא.

החובשים יוסף אסולין ועידן בן רוש סיפרו: "האישה סיפרה כי במהלך טיול בפארק נפגעה מענף גדול שנפל ופגע בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קל".

באירוע אחר נפגעה אישה כבת 47 מחפץ שעף ברוח בסמוך למתחם מסחרי בגלילות. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר.

משבי רוח חזקים של עד 85 קמ"ש נמדדו עד כה במספר אזורים ובראשם חדרה וחיפה. בתל אביב הגיעה הרוח בשיאה עד כה למהירות של 63 קמ"ש ובירושלים של 49 קמ"ש.