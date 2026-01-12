שיחה מתוחה וחריגה בין נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לבין המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ בנוגע לכנס מתוכנן בנושא "חינוך לדמוקרטיה".

בחדשות 13 דווח כי סולברג ומינץ פנו לעמית וביקשו ממנו לבטל את האירוע בשל השתתפותם של פרופ' אסא כשר וד"ר אוקי מרשק שבעבר נטען נגדם כי תמכו בסרבנות.

עוד דווח כי בעקבות הביקורת הציבורית הנחה הנשיא עמית את המוזיאון שארגן את האירוע, לבחון את הנושא, ונכון לעכשיו האירוע צפוי להידחות.

לפני שבועיים, פנה שר המשפטים יריב לוין במכתב רשמי למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, בדרישה לבטל את קיומו של הכנס.

לוין טען כי מדובר באירוע בעל אופי פוליטי מובהק אשר אינו ראוי להתקיים בין כתלי מוסד שיפוטי.