ידידיה אבולעפיה, נינו של הרב יוסף משאש זצ"ל, השתתף בהפקה מוזיקלית חדשה לפיוטו של סבו, "יונה מבית שביה".

הפיוט הולחן מחדש על ידו ובוצע יחד עם בן דודו יאיר פריאנטה ודודם יוסף משאש - נכדו של רבי יוסף.

הפרויקט נערך במסגרת יוזמה של החינוך הממלכתי-דתי, בה נחשפים התלמידים להגותו ולמורשתו של רבי יוסף משאש זצ"ל, שהיה מגדולי רבני מרוקו ורבה של חיפה. "רבי יוסף היה יחודי בפסקי ההלכה שלו בקירוב בני הקהילה למסורת ולמנהגי אבות וכך היה בבריאות עצומה מחבר את העם לתורה ולקהילה", ציין אבולעפיה בשיחה עם ערוץ 7.

לדבריו, "כחלק מהפרוייקט הזה נקראתי להלחין בלחן מחודש את המילים הקדושות והנוראות האלה שסודות גדולים טמונים בהם, להביא את המילים האלה בהפקה חדשנית מסורתית עם טיבול מרוקאי טוב וחיבור מוזיקלי ייחודי למעמד הר סיני קבלת התורה, שנקבל על הלב את העוצמה האדירה הזאת".

את עטיפת הסינגל מלווה איור שצייר בעצמו רבי יוסף משאש בכתב ידו. בהפקה השתתפו גם דוד דגמי בכלי הקשה, אלעד לוי בכינור, אילן קינן בגיטרות, עיבוד והפקה, וירון סאפר במיקס ומאסטרינג. את עטיפת הפיוט עיצבה נעמה סטפנסקי.