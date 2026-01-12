פרסום ראשון. שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בצלאל סמוטריץ’, פנה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס דיון ייעודי בקבינט בנוגע למסקנות ועדת שמגר.

סמוטריץ' דורש לפעול לקידום הצעת החוק לעיגון המסקנות בנוגע להתמודדות עם חטיפות בחקיקה - הצעה שמוביל יו"ר סיעתו, אוהד טל, ואשר מיועדת לעלות לדיון בשבוע הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה.

במכתבו מזכיר סמוטריץ’ כי לאחר מלחמת לבנון השנייה קבעה ועדת וינוגרד ש"הימנעותה רבת-השנים של מדינת ישראל מהיערכות עקרונית וסדורה לאיום החטיפות מהווה טעות אסטרטגית", וכי נדרש אימוץ אסטרטגיה כוללת למניעת חטיפות ולהתמודדות עימן.

בעקבות מסקנות אלו מונתה ועדת שמגר, שמסקנותיה הוגשו כבר בשנת 2012 - אך נותרו מסווגות ומעולם לא עוגנו בהחלטת ממשלה או בחקיקה.

המכתב של סמוטריץ' צילום: ללא

לדברי סמוטריץ’, המציאות הביטחונית הנוכחית והלקחים הקשים שנלמדו בשנים האחרונות מחייבים את מדינת ישראל להשלים את החסר. "התימרוץ שניתן לאויבינו להשתמש בטרור חטיפות מחייב אותנו לגבש מדיניות ברורה, עקבית ומאוזנת, שתצמצם את התמריץ לחטיפות ותשמור על ביטחונם של חיילי ואזרחי ישראל".

עוד מדגיש שר האוצר כי דווקא בעת הזו מתקיים חלון הזדמנויות ייחודי: "כיום אין חטוף חי בידי אויבינו. זהו מועד נכון וראוי לעגן בחקיקה את עקרונות ועדת שמגר, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לאור הניסיון והלקחים שהצטברו. מדובר בצעד הכרחי כחלק מלקחי המלחמה ובהיערכות אחראית לאתגרים הביטחוניים העומדים בפני מדינת ישראל".