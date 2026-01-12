מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, אומר כי משלחת חמאס דנה בקהיר עם גורמי הממשל המצריים ועם נציגים של ארגונים פלסטיניים נוספים במעקב אחר יישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

לדבריו, השיחות מתמקדות בראש ובראשונה בדרכים לייצב את הפסקת האש, במעבר לשלבים הבאים של ההסכם ובהקמת ועדת מומחים פלסטינית שתופקד על ניהול ענייני הרצועה.

נזאל האשים את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בניסיון להתחמק מיישום ההסכם או לגרור רגליים ביישומו, תוך המשך "הפרות בוטות" של הפסקת האש מצד ישראל.

חאזם קאסם, דובר חמאס, אמר כי התנועה הציגה "עמדות חיוביות" בכל הנוגע לארגון מחדש של הזירה הפלסטינית הפנימית, וקרא להנהגת הרשות הפלסטינית "להבין את חשיבותן של ההתפתחויות ההיסטוריות" ולהתקדם לעבר השגת הסכמה לאומית סביב הנושאים הנדונים בין הארגונים.

לצד זאת, שיגר קאסם אזהרה לרשות הפלסטינית ולגורמים אחרים בזירה הפלסטינית, שלדבריו "אסור לאיש לנצל את המשבר ברצועת עזה או לסכל את השגת האחדות הלאומית", משום ש"ממשלת הימין הציונית" שמה לעצמה למטרה את כלל המרכיבים בזירה הפלסטינית ללא הבחנה.