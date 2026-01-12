יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, פנה הערב (שני) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והדגיש כי "עכשיו זה הזמן לפעול" ולסיים את שלטון האייתוללות.

"המשטר חלש, העם מוכן להפיל אותו, וכל מה שצריך זה את פעולתו של מנהיג העולם החופשי", אמר פהלווי.

בהודעה שפרסם ברשת X, הוסיף: "מו"מ עם המשטר הפושע הזה לא יביא לשלום. אבל פעולה מיידית בתמיכה במפגינים האמיצים תציל אלפי חיילים ותביא שלום מתמשך לאזור. זו תהיה מורשתו של טראמפ".

מנגד, בבית הלבן אמרו הערב כי הנשיא טראמפ לא מפחד להפעיל כוח צבאי נגד איראן, אך במקביל הדגישו כי הוא מעדיף פתרון דיפלומטי.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, ציינה כי "תקיפות אוויריות הן אחת מהאופציות הרבות של טראמפ", אך הדגישה "דיפלומטיה היא תמיד האופציה הראשונה".

עם זאת, לדבריה, הנשיא האמריקני "לא חושש להפעיל אופציה צבאית אם וכאשר הוא ימצא זאת לנכון".