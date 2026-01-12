גם אמש, כבכל יום ראשון בצהריים, התאספו מפגינים פרו־פלסטינים בצומת רחובות מרכזיים באחת השכונות בצפון טורונטו, שבה מתגוררת קהילה יהודית גדולה.

המפגינים השמיעו קריאות נגד ישראל ובעד "המאבק הפלסטיני", ניגנו שירים לאומיים, ולאחר מכן יצאו לצעדה בשכונת המגורים כשהם מניפים דגלי פלסטין וקוראים "פלסטין תשוחרר מהים עד הנהר".

שוטרי משטרת טורונטו ליוו את קבוצת המפגינים במהלך הצעדה בניסיון למנוע חיכוכים עם התושבים היהודים ולשמור על הסדר הציבורי.

חברי פרלמנט ואישי ציבור פנו לרשויות ולמשטרת טורונטו בדרישה למנוע קיום הפגנות בלב אזורי מגורים יהודיים, בטענה שמדובר בפעולת הטרדה שמטרתה להטיל אימה על הקהילה היהודית הגדולה המתגוררת במקום.

מאז 7 באוקטובר 2023 חווה הקהילה היהודית בקנדה עלייה משמעותית בהיקף האירועים האנטישמיים, כולל הצתות נגד מוסדות יהודיים, התקפות על בתי עסק בבעלות יהודית וניסיונות לבצע פיגועי טרור רבי־נפגעים נגד מוסדות הקהילה.

ארגונים יהודיים מתריעים כי גל השנאה הנוכחי הוא מהחמורים שידעה קנדה, וכי צעדות החוזרות ונשנות בשכונות יהודיות תורמות לתחושת איום ופחד בקרב התושבים.