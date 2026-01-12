בני גנץ הכריז: תם עידן החרם על נתניהו צילום: דוברות

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, מצהיר כי לא יישר קו עם גורמים אחרים באופוזיציה ולא יכריז חרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"הגיע הזמן לזנוח את ה'רק לא ביבי' ולעבור לרק לא קיצוניים. אנחנו חייבים לעצור את מלחמת האחים שבפתח - אנחנו קרובים למצב שמישהו ימות פה", אמר גנץ בראיון לאטילה שומפלבי.

הוא הדגיש כי אין לו כוונה לסייע לנתניהו אבל לא יסרב לשבת בממשלה שלו לאחר הבחירת - אם תקום כזו.

"אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה-61. מעולם לא נתתי לו, בכל פעם שנכנסתי לממשלה שלו זה כי לא הייתה ברירה, זה תמיד היה למרות נתניהו ולא בשביל נתניהו. אני נתתי לבנט ולפיד ממשלה בידיים, למרות שהייתה לי אפשרות להיות ראש ממשלה. הם איבדו אותה. האחריות היא עליהם", אמר גנץ.

לדבריו "אני מתכוון לעשות הכל כדי שלנתניהו לא יהיה 61, אבל אם העם יחליט שזה מה שקורה, אני אלך לחבריי לאופוזיציה, ללפיד, לאיווט, לאיזנקוט ואגיד להם שאסור לנו לחזור על הטעות של הבחירות הקודמות ועל חוסר האחריות הזאת שוב ואקרא להם להיכנס יחד איתי ולבודד את הקיצוניים. לא אתן לאיתמר בן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו".

על האפשרות להקים ממשלת מיעוט בהישענות על המפלגות הערביות אמר: "אחרי השבעה באוקטובר זה לא אפשרי. אי אפשר לקבל ככה החלטות גורליות לביטחון ישראל. אני לא מתכוון לשבת בממשלה עם מי שרק אתמול צעק "עזה תנצח". אנחנו נטפל בחברה הערבית שהיא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אבל כי אפשר להשעין את הממשלה עליהם, אי אפשר שהמפלגות הערביות יקבעו אם נצא או לא נצא למלחמה".

בני גנץ: אחרי השבעה באוקטובר, אי אפשר להקים ממשלה עם הערבים צילום: דוברות

הוא תקף במלים קשות מנהיגים של מפלגות אחרות באופוזיציה. "מי שבשבעה באוקטובר ראה נשים נאנסות, אנשים נחטפים, תינוקות נרצחים ופחד לדמם מנדטים בשעה שהאחים שלנו דיממו בדרום - שלא יטיף לי מוסר איך להתנהג כמנהיג. הם רוצים לנצח את מלחמת האחים ואני רוצה למנוע אותה. לשנוא את ביבי יותר משאתה אוהב את המדינה ולשבת ביציע ולצווח במקום לעשות שינוי - זו חולשה".

כשנשאל על המצב בסקרים השיב "אני לא מתכוון לפרוש מהמאבק למען מדינת ישראל. אני מייצג 80 מנדטים שרוצים וצריכים את מה שאני מציע. מי בדיוק קורא לי לפרוש? אנשים שלא היו מוכנים להיכנס תחת האלונקה כשאזרחים פה נטבחו? מי שנתתי להם ממשלה ביד והם בזבזו אותה? שהם לא יטיפו לי מוסר. אני לא אבזבז קולות ואני אמשיך לשרת את כל מדינת ישראל, את אלה שהצביעו לי ואלה שלא".