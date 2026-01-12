דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, פרסם הערב (שני) הודעה חריגה בעקבות המצב באיראן והחשש שישליך על ישראל.

"ביממות האחרונות נפוצו שמועות רבות על רקע המצב באיראן. כפי שהובהר בעבר, צה"ל ערוך בהגנה ונמצא בכוננות לתרחישי הפתעה במידה ויידרש. המחאות באיראן הן עניין פנימי.

אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונדע לעדכן בכל שינוי אם ויהיה. אני מדגיש - אל תתנו יד לשמועות", כתב דפרין ברשת X.

בכאן חדשות דווח כי ישראל נמצאת בעמדת המתנה לפעולה אפשרית של ארצות הברית באיראן. ההערכות בישראל הן שהנשיא האמריקני דולנד טראמפ יממש את האיום שלו, ושהדבר יכול להביא לחילופי מהלומות עם איראן.

קרוליין לוויט, דוברת הבית הלבן, אמרה הערב כי "הנשיא טראמפ לא חושש להפעיל כוח צבאי באיראן אבל מעדיף דיפלומטיה".