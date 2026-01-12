הזמר עידן עמדי חוזר לשירות מילואים יותר משנתיים אחרי שנפצע באורח קשה בקרב ברצועת עזה.

עמדי נפצע בינואר 2024 במהלך המלחמה בעת שירותו כמילואימניק בהנדסה קרבית. הוא פונה במצב קשה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מפגיעות משמעותיות ומרסיסים. במשך חודשים ארוכים הוא עבר שיקום עד שחזר גם להופיע על הבמות.

הערב (שני) הוא הודה כי פרסום העובדה ששב לשירות מילואים מביכה אותו. "בכנות אני נבוך מהפירסומים. זה נכון, לפני מס' חודשים חזרתי לשירות מילואים. בחרתי לשמור את זה למשפחתי וחבריי כי כמוני יש עוד רבים שנפצעו וחזרו לשרת מתוך אהבה למקום הזה ולאנשים שחיים כאן.

הדבר החשוב ביותר כרגע זה השבתו של רן גואילי ז"ל. תזכירו אותו. אסור לנו לשכוח לא משאירים אף אחד מאחור. עם ישראל חי", כתב עמדי.