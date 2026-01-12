החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג הגיב היום (שני) בחריפות לפנייתו של יאיר לפיד בנוגע להעברות תקציבים טרם אישורם בוועדת הכספים.

במכתבו הפריך רוטנברג את טענות לפיד כי מדובר במעשה עברייני ופסול.

"לנוכח חומרת הטענות והלשון החריגה שנבחרה, מצאתי לנכון להעמיד את הדברים על דיוקם באופן ברור וחד," פתח רוטנברג את מכתבו. הוא הדגיש כי "החשב הכללי אינו יוזם תקצוב, אינו קובע את מסגרות התקציב ואינו אחראי לעיתוי אישורן. תפקידו הוא לנהל את מימוש התקציב בהתאם לכל דין".

רוטנברג תקף את לפיד: "המציאות התקציבית שאתה מתאר כעת כ'עבריינית' היא מציאות מערכתית מוכרת ורבת שנים, שאתה, כשר אוצר לשעבר, מכיר היטב ואשר התקיימה גם בתקופות כהונתך כראש ממשלה וכשר חוץ".

החשב הביא דוגמאות קונקרטיות: "התוספות התקציביות בגין תקציב הביטחון כולו בשנים האחרונות, לרבות תשלומי מילואים ורכש ביטחוני, אושרו בוועדת הכספים בסוף כל שנה. האם הציפייה היא לעצור את כלל פעילות משרד הביטחון?"

הוא הוסיף: "תקצוב שכר המורים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים אושר השנה בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל רק ב-25 בדצמבר. האם הציפייה היא להפסיק את תשלום שכרם? תקציבי רכש חיסונים אושרו בסכום של כ-140 מיליון שקל רק בדצמבר. האם היה על המדינה להימנע מרכישת חיסונים?"

רוטנברג הדגיש כי הגורמים המקצועיים פועלים "לצמצום נזק ודאי - מניעת הלנת שכר, צמצום חשיפת המדינה לתביעות בגין הפרת התחייבויות משפטיות ומניעת פגיעה חמורה באזרחי ישראל".

הוא סיכם בחריפות: "הצגת פרקטיקה מערכתית מוכרת כ'מעילה' או כ'מפעל עברייני' אינה רק שגויה, היא מסוכנת. היא מטשטשת את ההבחנה בין מחלוקת לגיטימית על מדיניות לבין הטחת האשמות חמורות בדרג מקצועי, הפועל יום יום כדי להגן על כספי הציבור ועל יציבותה הפיננסית של מדינת ישראל".

לפיד הגיב למכתב: "במכתבו של החשב הכללי הוא מודה למעשה שהועברו כספים ללא אישור ועדת הכספים, בניגוד לחוק. אלא שהוא מעביר את האשמה למערכת הפוליטית. אני עומד על דרישתי לקבל את כלל ההעברות התקציביות שבוצעו ב-3 השנים האחרונות. אמשיך להיאבק למען הציבור העובד והמשרת".