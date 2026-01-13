מוסדות המכינה הקדם־צבאית בעצמונה שבנגב המערבי הרחיבו את פעילותם והקימו ישיבה גבוהה חדשה - ישיבת עוצם. הישיבה מיועדת לבחורים המבקשים לצמוח בלימוד תורה מתוך מסגרת תורנית רצינית, חיה ומשמעותית, בשילוב חיי חבורה מגובשת.

הישיבה תפעל בשנת הלימודים תשפ"ז ותקלוט תלמידים משיעור א' ועד שיעור ג'. בראשה עומד הרב אשי בלייכר, שכיהן כר"מ בישיבות נווה ודגל ירושלים, ולצידו רבנים נוספים.

השבו"ש מיועד לבחון התאמה הדדית וכולל לפחות שני שיעורי עיון עם ר"מ, סדר בקיאות עם חברותא, השתתפות בשני שיעורי אמונה - אחד מהם עם ראש הישיבה - ולבסוף מילוי שאלון וראיון אישי.

"אם חשקה נפשך לגדול בתורה בתוך חבורה מלאת עוצמת חיים - מקומך איתנו!", נכתב בפרסומי הישיבה.