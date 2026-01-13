שתי צעירות חרדיות ישראליות שנעצרו לפני כשבועיים בפראג בחשד להברחת 96 קילוגרם גת, טרם הובאו בפני שופט.

גורם המעורה בפרטים הסביר כי הבדיקות של החומר שנתפס טרם הושלמו בגלל חגיגות השנה החדשה, כאשר אנשי המעבדה לזיהוי פלילי במשטרה המקומית היו בחופשה.

השתיים נעצרו בסוף דצמבר בנמל התעופה של פראג לאחר שבחיפוש במזוודותיהן נחשפו 96 קילוגרם גת - 48 ק"ג בכל מזוודה.

בעוד שבישראל גת הינו חומר חוקי בשימוש גולמי, באירופה הוא מסווג כסם מסוכן והשלטונות בצ'כיה נוקטים יד קשה בהברחתו.

כעת עומדות בפני הצעירות שתי אפשרויות: הגשת כתב אישום ומשפט שעלול להסתיים בעונש מאסר, או גירוש מהמדינה עם "חותמת שחורה" שתאסור עליהן כניסה לצ'כיה ולמדינות האיחוד האירופי לתקופה ממושכת.