מגישת הטלוויזיה והרדיו, אופירה אסייג, סיפקה הצהרה יוצאת דופן על החיבור של למגזר החרדי.

"אני חרדית מלידה - ועד היום אני דתייה בנשמה", אמרה אסייג בתוכניתה ב-102FM.

היא התייחסה למהפך שעבר בשנים האחרונות הזמר אביב גפן ביחס למגזר החרדי. "אתם זוכרים שהעיתונאי חיים יבין אמר: 'גבירותיי ורבותיי, מהפך?' - זה מה שעובר על אביב גפן ואני אוהבת את המהפך הזה אצלו, הוא היה אנטי דת, אנטי חרדים והיה לו מאוד קשה.

אביב, אתה יודע מה? אני מבסוטה ממך! לקבל את האחר זה אחד מהמושגים הכי בולטים אצלי בבית. אתה יכול להיות חילוני, האחר יכול להיות דתי. לא תהיה פה לא כפייה דתית ולא כפייה חילונית. כל אחד יחיה איך שבא לו בגבול הטעם הטוב, מרגש אותי", הוסיפה.