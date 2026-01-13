החורף הגיע, והמרק החם חוזר לשולחן - והפעם בגרסה אסייתית. רשת JAPAN JAPAN מציעה מתכון בהשראת מרק הטום יאם מתפריט החורף החדש שלה.

מרק הטום יאם מתבסס על קרם קוקוס, מחית חריפה ועשירה, ושפע ירקות טריים. את המרק ניתן להכין בבית תוך דקות ספורות, תוך שימוש במרכיבים זמינים וכשרים למהדרין.

תחילה, מטגנים קלות את מחית הטום יאם בכף שמן צ'ילי כדי לשחרר את הארומה, ואז מוסיפים קרם קוקוס ומים ומביאים לרתיחה. לאחר מכן, מכניסים את הירקות לבישול קצר - פטריות שימאג'י, גזר חתוך דק ועגבניות שרי. לבסוף, מוסיפים חופן נבטים, מלח לפי הטעם, ומגישים עם כוסברה, בצל ירוק ושמן צ'ילי.

ברשת JAPAN JAPAN מדגישים כי כל המרקים בתפריט כשרים למהדרין בכשרות בד"ץ בית יוסף, וכוללים גם ראמן קלאסי, מרק חמוץ חריף ומרק תירס.

מצרכים לבסיס המרק:

1 פחית קרם קוקוס (400 מ"ל)

1 כוס מים

2 כפות גדושות מחית טום יאם בכשרות בד"ץ בית יוסף



מצרכי הירקות:

חופן פטריות שימאג'י

6-8 עגבניות שרי חצויות

1 גזר קלוף וחתוך לרצועות דקות (ז'וליאנים)

חופן נבטים

לסיום והגשה:

בצל ירוק קצוץ

כוסברה טרייה

שמן צ'ילי (לפי הטעם)

אופן ההכנה:

פתיחת המחית: בסיר קטן, חממו מעט שמן צ'ילי וטגנו קלות את מחית הטום יאם למשך כדקה כדי "לפתוח" את הארומות.

יצירת המרק: הוסיפו את קרם הקוקוס והמים וערבבו היטב. הביאו לרתיחה עדינה.

בישול הירקות: הוסיפו את הגזר, פטריות השימאג'י ועגבניות השרי. בשלו 4-5 דקות.

איזון וסיום: הוסיפו את הנבטים וערבבו דקה נוספת. ניתן להוסיף מלח לפי הטעם.

הגשה: מזגו לקערה, פזרו כוסברה ובצל ירוק, וזלפו שמן צ'ילי למי שאוהב חריף.



רשת JAPAN JAPAN - כשרות: בד"ץ בית יוסף, חלק גלאט

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.