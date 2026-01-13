משפחתו של הנער בנימין אחימאיר הי"ד שנרצח לפני כשנתיים בפיגוע פנתה פונה לבית המשפט ולשר הביטחון בבקשה להטיל עונש מוות על המחבל שרצח אותו.

המשפחה דורשת לקבוע הרכב שופטים המוסמך להטיל את העונש החמור, אולם עד כה לא התקבלה החלטה בנוגע לבקשה זו, והתיק עומד בפני הכרעת דין שבה תיתכן סבירות כי המחבל יודה במיוחס לו ויבקש להביא להכרעה מידית.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, פנה במכתב לתביעה הצבאית ולשר הביטחון ישראל כ"ץ בשם המשפחה, בדרישה לקבוע הרכב שופטים שיביא להטלת עונש מוות על המחבל.

בלייכר ציין כי בקשותיהם של בני המשפחה לא נענו במשך שנה וחצי מאז פתיחת משפטו של המחבל, וכי עיכוב בהסדרת הרכב השופטים עלול לסכל את אפשרות הטלת העונש המרבי על המחבל.

"דרישה זו נובעת מאכזריותו הבלתי נתפסת של הרצח ומהעובדה כי פעל מתוך אידיאולוגיה לאומנית רצחנית המזוהה עם דאעש", מסביר עו"ד בלייכר, ומוסיף כי הטלת עונש מוות היא כלי קריטי במלחמה בטרור. "המצב הנוכחי שבו מחבל שרצח נער חסר אונים לא זכה לעונש הראוי הוא מצב בלתי נסבל", לשון המכתב.

עוד טוען בלייכר כי עיכוב בקבלת ההחלטות פוגע לא רק במשפחתו של בנימין, אלא בזכויותיהם של כל תושבי ישראל, ובפרט במי שמחזיקים במדיניות נחרצת מול הטרור. "הסיבה לכך היא לא רק הרצון לנקום, אלא הצורך להרתיע ולהשיב את הסדר לחברה שלנו", אמר בלייכר.