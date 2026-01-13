לקראת הדיון שצפוי להתקיים ביום חמישי הקרוב בבג"ץ, בו תידון עתירת היועצת המשפטית לממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תנועת "אם תרצו" מפרסמת קמפיין חדש הכולל סרטון סאטירי חריף.

בסרטון מוצגת היועמ"שית גלי בהרב-מיארה בדמות "החלילנית מהמלין", כאשר מאחוריה צועדים שופטי בג"ץ כמי שכאילו הופנטו, אל עבר תהום.

בתנועה מביעים התנגדות חריפה לאפשרות שהשופטים יקבלו את עמדת היועמ"שית ויובילו להדחת השר. לטענת התנועה, מדובר בצעד מסוכן אשר יוביל למשבר חוקתי ויפגע באופן חמור בדמוקרטיה הישראלית.

מתן ג'רפי, מנכ"ל תנועת אם תרצו, מסר, "גלי בהרב-מיארה מובילה את בג"ץ לתהום, אנו קוראים לשופטי בג"ץ, פעלו באחריות, אל תחריבו את האמון הציבורי עד היסוד. מי שיוציא פסק דין על פיטורי שר, יהפוך אותנו סופית לדיקטטורה. אחרי שעצרתם את בדיקת מבקר המדינה, אחרי שטייחתם את חקירת הפצרית ואחרי שהגנתם על רונן בר, הגיע הזמן שתתאפסו".