באירוע מצומצם שנערך במסעדת השף היוקרתית 'אנג'ליקה' ברחוב ג'ורג' וושינגטון בירושלים, הוכרז על הצטרפותה של המסעדה לרשימת המקומות הפועלים בכשרות מהודרת ברמה הגבוהה.

המהלך, שנעשה באישורו ובפיקוחו של הרב רפאל מנת, מומחה לכשרות מהודרת, כלל תהליך ממושך שכלל בדיקות יסודיות של חומרי הגלם ותהליכי הבישול. עם סיום הבדיקות קיבלה המסעדה תעודת כשרות למהדרין.

צילום: דודי ששון

הרב מנת ציין, "נכון שהגענו למצב הסופי של תעודת הכשרות המהודרת - בישול ישראל לפי דעת מרן, ובשרים ועופות מהכשרויות הגבוהות ביותר. זה היה מרתק להיכנס ולעבור תקופה ארוכה של כמה חודשים על כל חומרי הגלם הרבים בהם מכינים את מנות השף. תודה לשף דני אביב שהכניס את צוות הכשרות לתוך התהליכים המורכבים של המנות ופתר מורכבויות בכדי שנוכל להגיע לרמת הכשרות הגבוהה למהדרין".

מרכוס גרשקוביץ, בעלי המסעדה, מסר: "התפריט שלנו מבוסס על חומרי גלם טריים ומוקפדים. אנחנו משלבים שפה קולינרית מעולמות שונים תוך התבססות על טכניקות בישול של המטבח הצרפתי. טקסטורה, שילובי טעמים חדשים, אסתטיקה וצבעוניות הם אבני הבסיס שלנו ואנו שמחים לבשר שמעכשיו גם ציבור המהדרין יוכל לחוות את החוויה".

צילום: דודי ששון

צילום: דודי ששון