יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, קורא הבוקר (שלישי) לראש ממשלה בנימין נתניהו שלא להישמע עוד להוראות בג"ץ.

"לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ - באופן גורף. יש להם אג'נדה, כל מה שנוגע להחלטות הממשלה והכנסת , הם פוסלים. אם הייתי במקום נתניהו הייתי מורה כך לכל השרים", אמר גפני בראיון לרדיו "קול ברמה".

הוא הוסיף "אנחנו לא מצביעים על חוקים של הקואליציה עד שחוק הגיוס יעבור אבל נתמוך בחוקים שמורדים את הכוחניות של מערכת המשפט".

גפני תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. "יש חוק שהייתי שותף לו שרשתות החינוך החרדי יקבלו תקציב כמו כל מוסדות החינוך והיועמשי"ם באים ומתנים את זה בלימודי ליבה וזה לא מופיע בכלל בחוק. מי שם אותם ללכת נגד החוק שמתנהל עשרות שנים? היועמשי"ת עושה את זה כי היא שונאת חרדים".

הוא לא הבטיח את תמיכתו לאחר הבחירות הבאות לנתניהו אבל שלח רמז לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "עוד מוקדם לדבר על זה. אף פעם לא היינו ב-100 אחוז עם אף אחד. עוד לא דיברנו על כך עם גדולי ישראל. בנט, נניח, היה תמיד בוגדן, הוא בגד בבוחרים שלו. והעביר את הקולות שלהם לשמאל".

גפני סיים בביקורת גם על מפלגות הקואליציה. "יותר טוב שלא אדבר על הליכוד. מדי פעם ח"כים מהליכוד ומהציונות הדתית מצטרפים למקהלת ההסתה של האופוזיציה נגדנו. מפלגת שלטון צריכה גם שכל".