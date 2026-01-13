על רקע גל הפריצות בבני ברק בימים האחרונים טוענים תושבים בעיר כי רשויות האכיפה אינן עושות די למיגור התופעה.

"אי אפשר לקום כל בוקר לעוד פריצה בעיר", אומר אחד התושבים בשיחה עם ערוץ 7. "פעם מדובר בבית עסק מקומי, פעם בניסיון שוד. לעיתים גניבות אופניים חשמליים.

"לגנבים גם אין כבוד למתים - והם גונבים ללא הפסקה מקופות הצדקה מבית העלמין. הגיע הזמן לטפל בעבריינים הללו ביד קשה", הוא אומר.

אתמול דווח כי קטין בן 17 מראשון לציון נעצר בחשד שפרץ לקופות צדקה בבית העלמין בבני ברק וגנב כספים שנתרמו למקום.

המעצר בוצע על ידי שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני של בני ברק, לאחר חקירה שנמשכה מספר חודשים.

החקירה נפתחה בתחנת בני ברק-רמת גן באוקטובר האחרון, בעקבות שתי תלונות על פריצה לקופות צדקה בבית העלמין.

על פי התלונות, אלמוני הגיע למתחם, פרץ בכוח את הקופות ונמלט עם הכסף. חוקרי המשטרה החלו באיסוף ראיות מהזירה בניסיון לאתר את הפורץ.

לאחר שהחוקרים בססו חשד כנגד הקטין, הוצא נגדו צו מעצר מבית המשפט. אתמול הגיעו שוטרי השיטור העירוני לביתו בראשון לציון, עצרו אותו והובילוהו לחקירה.

במהלך החקירה עומת החשוד עם חשדות לגניבה והיזק לרכוש במזיד. בתום החקירה הראשונית הוחלט לשחררו לביתו בתנאים מגבילים, וההליך הפלילי נגדו צפוי להימשך בימים הקרובים.