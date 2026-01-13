מפגן כוח: ג'ורג'יה תעביר את החוק להכרה ביו"ש דוברות מועצת שומרון

50 חברי בית הנבחרים והסנאט של מדינת ג'ורגיה הודיעו בכינוס בנוכחות ראש מועצת שומרון כי יתמכו בהעברת הצעת החוק להכרה ביהודה ושומרון וייאסרו על שימוש במילים "גדה מערבית" במסמכים רשמיים של המדינה והביעו תמיכה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון.

הכינוס התקיים כחלק ממהלך אסטרטגי של המועצה האזורית שומרון ו"ידידי השומרון בארה"ב", המובילים את המהלך.

חבר בית הנבחרים של ג'ורג'יה, ג'וש בונר הביע תמיכה בתושבי יו"ש והתחייב לקדם את החוק. "אני כאן עם חברי הטוב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ואנו שמחים לארח אותך כאן בבית הנבחרים של ג'ורג'יה כדי לדון בנושא חשוב: מדינת ישראל ואזור השומרון, כדי לוודא שנפסיק להתייחס אליו כ"גדה מערבית" או שטח כבוש, אלא שנכיר בו כפי שהוא - אזור ריבוני תחת השומרון תחת ריבונות מדינת ישראל".

חבר בית המחוקקים בג'ורג'יה, ריינלדו מרטינז, הוסיף "אנחנו כאן כדי לכבד את ישראל ואת ראש מועצת שומרון ואנחנו כאן כדי לעבוד קשה על החוק שיהפוך את השומרון תחת ריבונות. אנחנו ממש נרגשים שראש מועצת שומרון כאן. זה אומר המון שלפני שהוא יוצא למאר-א-לאגו הוא עוצר בג'ורג'יה והוא רואה את החשיבות של העברת החוק בג'ורג'יה. אז אני מצפה לעבוד איתו".

יוסי דגן אמר בנאום בפני המחוקקים "בשומרון יש לנו גני ילדים, בתי ספר, שטחים חקלאיים, אזורי תעשייה, יישובים, עיירות וערים. אך לעולם איננו שוכחים: לפני כל אלה, יהודה ושומרון היא ארץ התנ"ך; הם הבסיס להיסטוריה שלנו, הבסיס לערכים שלנו, ואני מאמין - ואני סמוך ובטוח שגם אתם מאמינים - שהם גם הבסיס לעתידנו.

אנחנו עומדים יחד מול טרור ומחבלים, ובעזה אנחנו מנצחים, וביהודה ושומרון אנחנו מנצחים. אך אנחנו עומדים גם מול מלחמת השקרים והדה-לגיטימציה. השקר הגדול מכולם הוא השקר על “כיבוש" בארץ התנ"ך. איך יהודי יכול להיות כובש ביהודה? זה מגוחך. הריבונות על יהודה ושומרון אינה עניין טכני. זו הכרה באלוהים, בהיסטוריה שלנו ובעתיד שלנו. הביטחון מתחיל בצדק. מתוך הצדק אנחנו מגנים על ישראל, ובזכותו אנחנו שומרים על המדינה".

לדבריו "מי שמבקש להוציא את הרי יהודה ושומרון ממפת ישראל, מבקש להשאיר את המדינה במצב שלא ניתן להגן עליו. עם ישראל בונה מחדש את ארץ התנ"ך, בדיוק כפי שאמרו ירמיהו, עמוס ויחזקאל. הדור הזה בונה בשטח בדיוק כפי שניבאו הנביאים".