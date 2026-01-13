רשת “איראן אינטרנשיונל" פרסמה הבוקר (שלישי) דיווח לפיו לפחות 12 אלף בני אדם נהרגו במהלך הימים האחרונים כתוצאה מדיכוי אלים של המחאות נגד המשטר בטהרן.

על פי הדיווח, רצח המפגינים התרחש בעיקר בסוף השבוע החולף והגיע לאזורים נרחבים במדינה בניסיון לדכא את ההפגנות הקשות שפרצו בה נגד השלטונות.

הדיווח מתבסס על מקורות המקורבים למועצה העליונה לביטחון לאומי, שני מקורות במשרד הנשיאות, עדויות שהתקבלו מגורמים במשמרות המהפכה בערים משהד, כרמאנשאה ואספהאן, וכן על עדויות עדי ראייה, משפחות ההרוגים, דיווחי שטח ונתונים שהגיעו ממרכזים רפואיים, רופאים ואחיות ברחבי המדינה.

לפי “איראן אינטרנשיונל", מרבית ההרוגים הם אזרחים שנהרגו מירי של משמרות המהפכה וכוחות הבסיג’.

בדיווח נטען כי לא מדובר בעימותים מקומיים או בלתי מתוכננים, אלא בפעולה מאורגנת ומתואמת היטב, שבוצעה במספר רב של מוקדים במקביל ובאופן שיטתי.

עוד נטען כי הטבח בוצע בהוראתו האישית של המנהיג העליון עלי חמינאי. בימים האחרונים הופלה רשת האינטרנט באיראן ועל כן התקשורת והעדויות משם מגיעות למערב בקושי רב.