משטרת ישראל קיימה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות פנימיות שבמסגרתן התקבלה החלטה עקרונית לקדם מציאת חלופות לשימוש בנוזל 'בואש' באירועי הפרות סדר. כך דווח הבוקר (שלישי) בעיתון 'המבשר'.

על פי הדיווח, ההחלטה הגיעה על רקע הביקורת הציבורית הגוברת והעתירה לבג"ץ שמוביל סגן ראש עיריית ירושלים ויו"ר סיעת אגודת ישראל, יצחק מאיר ברים.

במשטרה, כך דווח, בוחנים בימים אלה אמצעים אחרים לפיזור הפרות סדר, מתוך מטרה לצמצם פגיעה בתושבים לא מעורבים ולהביא לסיום השימוש באמצעי השנוי במחלוקת.

ברים מנהל מזה תקופה מאבק ציבורי ומשפטי נגד השימוש בבואש בשכונות מגורים צפופות. לטענתו, מדובר באמצעי קיצוני הפוגע בילדים, קשישים ומשפחות שאינן מעורבות כלל בהפגנות, וכי השימוש בו נעשה בניגוד לנהלים וללא בדיקות בטיחות מספקות. העתירה שהוגשה לבג"ץ, לצד פניות חוזרות ונשנות לגורמי האכיפה, הביאו את הנושא לשולחן מקבלי ההחלטות.

ח"כ מאיר פרוש בירך על ההתפתחות: "כירושלמי וכאיש ציבור אגודאי אני מברך את סגן ראש עיריית ירושלים הרב יצחק מאיר ברים, אשר מנהל מאבק ממושך ונחוש נגד השימוש בבואש בירושלים והנזקים הנגרמים מכך לתושבים בלתי מעורבים. טוב עושה המשטרה כשהיא קשובה לביקורת ופועלת לתקן את הפגיעה המיותרת בציבור".