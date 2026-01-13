הקמפיין החדש של כחול לבן: ממשלה בלי רע"ם צילום: דוברות

מפלגת כחול לבן יוצאת בקמפיין נגד שילוב המפלגות הערביות בממשלה הבאה ולצד זאת מזהירה מפני שילובו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בממשלה הבאה.

בסרטון שפורסם מתוארת סיטואציה בה המפלגות הערביות מונעות התכנסות קבינט במהלך ימי לחימה.

הסרטון נחתם בסיסמה שתלווה את הקמפיין - "ממשלת הסכמות לאומית- בלי בן גביר, ובלי רע"ם".

יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר כי "בבחירות הקודמות הזהרנו מסיוט נובמבר, שמהר מאוד התגלה כאמיתי ורבים מאזרחי ישראל חיים את הסיוט הזה מאז ועד היום. אנחנו לא ניתן לזה לקרות ונעשה הכל כדי לשחרר את מדינת ישראל מהקיצוניים, מאסטרטגיית הגושים וכדי להקים ממשלה ציונית רחבה שתפעל עבור כלל אזרחי ישראל ומדינת ישראל".