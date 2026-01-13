לראשונה העונה. עם שיאי קריירה בנקודות ואסיסטים, וכשהוא אחרי זכיה היסטורית בתואר שחקן השבוע בליגת ה-NBA ומועמד להיות הישראלי הראשון שמשחק באירוע האולסטאר האמריקאי, דני אבדיה ייאלץ לעצור ולנוח.

אבדיה ייעדר ממשחק הליגה הקרוב של קבוצתו, פורלנד בלייזרס מול גולדן סטייט, זאת בשל פציעה בגבו.

כזכור, במשחק הליגה האחרון של פורטלנד מול ניו-יורק ניקס, כשעל השעון נותרה קצת יותר מדקה וחצי לסיום המשחק, נפצע אבדיה בזמן שקפץ לכדור ריבאונד ונחת לא טוב.

את המשחק ההוא סיים אבדיה עם 25 נקודות אך בלעדיו פורטלנד לא הסתדרה ונוצחה בתוצאה 123:114 באולמה הביתי.

אבדיה הרגיע את אוהדי קבוצתו כשאמר מיד בתום המשחק כי הוא יהיה כשיר למשחק הקרוב אך כעת הודיעה פורטלנד כי אבדיה לא ישחק מול גולדן סטייט במשחק היום, בשל אותה פציעה.

נדמה כי בפורטלנד שקיבלה בחזרה רק זה עתה את הרכז המוביל שלה, ג'רו הולידיי אחרי היעדרות של 27 משחקים, לא רוצים לקחת סיכון על היעדרות ממושכת הפעם של אבדיה ולכן נוקטים במשנה זהירות בניסיון לאפשר לישראלי הטוב בליגה להחלים במאה האחוזים מהפציעה בגבו.

וכך, אבדיה ששיחק יותר דקות מכל שחקן אחר העונה בפורטלנד, עם 1,414 דקות משחק, ייעדר לראשונה העונה ממשחק ליגה של קבוצתו, כשהוא השחקן ה-11 מבין שחקני בלייזרס שמחמיץ העונה משחק.