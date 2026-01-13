שריפות ענק שפרצו בפטגוניה שבדרום ארגנטינה משמשות לליבוי יצרים נגד הקהילה היהודית בימים האחרונים.

הכל החל מתיעוד שצולם מ-5 בינואר, בו נראה גבר מדליק אש באזור בו השתוללה השריפה. החיפושים אחר האחראים להצתות עוררו תיאוריות קונספירציה והפיצו שנאה כלפי היהודים והישראלים - זאת למרות שאין שום הוכחה שהמצולם הוא ישראלי או יהודי.

הרב בועז קליין, שליח חב"ד בפטגוניה, סיפר לחדשות 12 על איום אלים שהופנה כלפי הקהילה היהודית בעקבות האירועים.

"קיבלנו המון איומים. אנחנו לא פוגשים אלימות ישירה עדיין, אך הרגשות כלפי היהודים המקומיים הופכים לשנאה מסוכנת", דברי הרב קליין.