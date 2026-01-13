חברת הכנסת לימור סון הר מלך התמנתה ליו"ר ועדת הבריאות של הכנסת, וזה ממש לא מוצא חן בעיני יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור פרופ' חגי לוין, שאין ספק שכל מה שמעניין אותו זה אך ורק בריאות הציבור.

זאת הסיבה שהוא קפלניסט, כי דבר ידוע לכולם הוא שרק לקפלניסטים אכפת מבריאות הציבור, כמו שידוע לכולם שכל מה שהימין רוצה זה שכולנו נהיה חולים.

סרקזם בצד, פרופ' לוין קבע כבר בפברואר 2023 ש"אין בריאות בלי דמוקרטיה". הוא הדגים הלכה למעשה איך זה עובד כשלקח חלק במחאת 'החלוקים הלבנים' שנטשו את המטופלים שלהם בשם ההגנה על דמוקרטיה שלא זקוקה להגנה שלהם. לא תהיה בריאות ציבור - זה מה שעשו 'החלוקים הלבנים' אחרי שראו שרוב הציבור לא רוצה לבלוע את התרופה האידאולוגית שלו לבריאות הציבור.

הקשר שעושים לוין וחבריו בין בריאות הציבור לאידאולוגיה מגובה במדע אידאולוגי. "מנקודת מבט של בריאות הציבור, כיושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור אני חייב להביע כאן את החשש העמוק שלנו שהצעת החוק הזאת תגרום נזק לבריאות הציבור בישראל". את זה הוא אומר "כמדען וכאפידמיולוג" שמתבסס על "המחקרים בעולם (ש)מראים שעונש מוות גורם נזק לבריאות הציבור".

שרון גל שרצה לדעת באילו מחקרים מדובר, שאל את יו"ר בית הדין בהסתדרות הרפואית ד"ר תמי כרמי אם היא מכירה מחקרים כאלה, והיא ענתה לו ביושר ש"הנתונים האלה כנראה נמצאים אצל חגי", ובכלל שהדיון על עונש מוות אינו קשור לבריאות הציבור אלא ל"תפיסת העולם".

תפיסת עולם, ולא בריאות הציבור, היא זאת שמעניינת את פרופ' לוין ויתר החתומים על מכתב שנשלח לחברי ועדת הבריאות בעקבות בחירתה ליו"ר הוועדה של ח"כ סון הר מלך, שמזהיר מפני הנזק שעלול להיגרם לבריאות הציבור אם סון הר מלך תוביל לפרישה של ישראל מ'ארגון הבריאות העולמי', שכמו רבים מהארגונים העל-ממשלתיים שעובדים עם האו"ם, הוא גם ארגון אנטישמי.

מדובר בהאשמה מבוססת היטב, ולכן אפשר להסתפק בדוגמה אחת מיני רבות. עשרה ימים בלבד אחרי מה שאני מכנה 'השואה בנגב', הופצה אותה ידיעת כזב שהאשימה את ישראל בכך שתקפה סתם כי בא לה את בית החולים אל-אהלי שנפגע מרקטה של הג'יהאד האסלאמי, שכתוצאה ממנה מאות "אזרחים" פלסטינים נפצעו ונהרגו. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי, בחור אריתראי בשם טדרוס אדהנום גברייסוס, מיהר לפרסם הודעת גינוי חריפה שממנה לא התנער עד היום.

זה בכלל לא מפתיע אם יודעים שמדובר בארגון פרוגרסיבי עד לשד עצמותיו שניסח כמעט מחדש אמנת בריאות שמבוססת כולה על ה"ערך" הפרוגרסיבי שנקרא 'צדק בריאותי', שמבוסס על שלושת עיקרי האמונה הפרוגרסיבים - הגוונה, השווייה והכללה (diversity, equity, inclusion). צדק פרוגרסיבי, אם זה עדיין לא מובן, זה שוויון מהותי אוניברסלי בכל תחומי החיים, שדורש בין היתר מעם ישראל לוותר על סגולתו, שימחק מהלקסיקון שלו את העניין הגזעני הזה של "אתה בחרתנו מכל העמים".

צדק בריאותי, שכדי שיהיה ראוי לשם הזה חייב להיות גלובלי, מכתיב שורה של צעדים שפוגעים בריבונות של כל מדינה חברה, שאוטומטית חידשה את חברותה בארגון הזה בכך שלא התנגדה לנוסח החדש - תרגיל יפה צריך להודות. כך למשל סעיף 35 אומר שבתנאים מסוימים כמו מגפה עולמית, ארגון הבריאות העולמי יהיה רשאי לבטל (זמנית?) את זכות היסוד לחופש התנועה שמופיעה במגילת זכויות האדם של האו"ם; סעיף 44 אומר שמדינה חברה חייבת להקצות לארגון הבריאות העולמי משאבים לאומיים כמו כסף, ידע וטכנולוגיה. זה אומר בין היתר שישראל שחברה בארגון הזה חייבת להקצות משאבים לטובת בריאות הציבור הפלסטיני, שכידוע אינו שוחר בריאות הציבור היהודי. זה אומר שישראל חייבת להימנע מכל דבר שעלול לגרום נזק לבריאותם של הפלסטינים, ואין ספק שמלחמה פוגעת בבריאותם.

כל זה מבלי לומר דבר על כך שחלק לא מבוטל מ"המדע" כבר גויס לטובת הצדק הבריאותי, שהדרך הכושלת שבה ניהל ארגון הבריאות העולמי את מגפת הקורונה הוכיחה לפחות את זה - שמדובר בסוג של מדע שהדבר הכי טוב שאפשר לומר עליו זה שהוא שנוי במחלוקת.

כשלון ניהול מגפת הקורונה וההאשמות החוזרות ונשנות של הארגון נגד ישראל, שפוגעת בכוונה תחילה ובאופן שיטתי בבריאות הציבור הפלסטיני, די היה בזה כדי להתרחק מהארגון הזה כמו ממגפה. במקום זה אנחנו רואים חבורה של רופאים שמהללת ומשבחת ארגון שנגוע באנטישמיות מהמסד ועד הטפחות.

כל זה לא מופיע ולו ברמז במכתב שחרד כביכול לבריאות הציבור, שאומר שהוא עלול להיפגע רק בגלל בחירתה של חברת כנסת שתומכת בפרישתה של ישראל מארגון שפוגע בישראל ומכרסם בריבונותה. למרות זה סעיף 4 במכתב מתעקש לכרוך את בריאות הציבור בחברות בארגון הבריאות העולמי מפני ש"פרישה תוביל לבידוד מדעי ולפגיעה במעמדה של ישראל כשותפה לגיטימית בקהילה המדעית העולמית".

אפשר לראות שמדובר בטענה מופרכת מהניסיון של ארה"ב שכבר פרשה מארגון הבריאות העולמי מבלי שנגרם כל נזק לבריאות הציבור האמריקאי. מדובר בטיעון משולל יסוד גם בגלל התזכיר הנשיאותי של דונלד טראמפ מה-7 בינואר, שמורה על פרישת ארה"ב מ-66 ארגונים בינלאומיים, החלטה שרק תחזק את מעמדה הדיפלומטי של ארה"ב, שתפסיק לציית לגחמות של ארגונים אנטי-אמריקאים.

טענות אחרות במכתב נגד יו"ר ועדת הבריאות לא טובות יותר. סעיף 5 אומר שחברות בארגון הבריאות העולמי מאפשרת "גישה למחקרים ותקינה רפואית בינלאומית". משתמע מזה שבלי ארגון הבריאות העולמי אין שיתופי פעולה בין מדענים ישראלים למומחים עולמיים. מה שקורה בפועל זה שיתוף פעולה עם מדענים ישראלים שמבוסס על מצוינות ולא על אידאולוגיה.

סעיף 9 במכתב אומר דבר חמור במיוחד, שארגון הבריאות "מקצה תקציבים ומענקים" לחוקרים שמנפקים מחקרים מדעיים בנושאים שמשרתים את האג'נדה של הארגון, כמו התמודדות עם "שינויי אקלים", ביטוי שבא במקום "משבר אקלים" שכבר לא משרת את האג'נדה.

את כל הנאמר באריכות עד כאן אפשר לומר בקיצור מכאן: ההתנגדות למינוייה של לימור סון הר מלך ליו"ר ועדת הבריאות לא רק שאינה עניינית, היא גם לא מקצועית, כי בסופו של דבר מדובר במכתב שהוא כולו האשמה חמורה ביותר חסרת בסיס עובדתי שיו"ר הוועדה החדשה תפגע בבריאות הציבור. מדובר לפיכך בנרטיב מוכר שאומר כמעט במפורש שהאידאולוגיה של הימין מובילה את נבחרי הציבור שלו לפגוע בבריאות הציבור, ואת זה אומרים נציגים של ציבור שמתנגד לעונש מוות לנוחבות, שפגיעה בבריאות הציבור של יהודים היא משאת נפשם.

הכותב חבר בחוג הפרופסורים לחוסן לאומי