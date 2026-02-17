הישראלי הממוצע יבלה שליש מחייו הבוגרים בתקופת הפרישה, דבר שמהווה בין 20 ל-25 שנה. זהו נתון חיובי, במיוחד לאור השיפורים ברפואה המאפשרים לנו לחיות חיים בריאים בגילאים מבוגרים.

אך יחד עם זאת, בתחום הכלכלי, מרבית הפורשים יחוו ירידה בהכנסה בתקופת הפרישה. הסיבות לכך רבות, חלקן ידועות ואחרות מפתיעות:

גידול בתוחלת החיים: כסף שחסכנו צריך להספיק לאורך זמן רב יותר. אם בעבר הפנסיה הייתה אמורה להחזיק ל-15 שנים לאחר הפרישה, כיום היא צריכה להספיק ל-22 שנים, מה שמוביל לקיטון של כ-30% בגובה הקצבה.

שחיקת הפנסיה: לאחר היציאה לפנסיה, אין עליות בשכר או בונוסים. הפנסיה בדרך כלל צמודה להשקעות סולידיות, ולכן הגידול בגובה הפנסיה נמוך מאוד, בעוד שעלויות המחייה גוברות וגורמות לכוח הקנייה של הפנסיה להיפגע. ולכן גם אנשים שפורשים והפנסיה שלהם בתחילת הדרך מספקת, עם השנים הם מרגישים את השחיקה המתמשכת.

הוצאות חדשות בפרישה: גידול בהוצאות הרפואיות, התנאים שהיו לנו בעבודה מפסיקים, ביטוח קולקטיבי של הבריאות שפתאום קופץ, אם היה לנו רכב ממקום העבודה פתאום יש לנו צורך בהוצאה נוספת לרכישת רכב וכמובן עלויות ביטוח ודלק. וההוצאה הכי משמעותית זה הזמן הפנוי שיש לנו. זמן פנוי שווה לגידול בהוצאות, יותר בילויים ויותר טיולים. זה מבורך אבל מחייב הרבה מאוד כסף.

מקרה מהשטח : דוד, מנהל חשבונות בן 48 מתל אביב, גילה בבדיקה פער פנסיוני של ₪340,000. "לא האמנתי שזה אפשרי", מספר דוד. "הפקדתי במשך 20 שנה ובדקתי רק עכשיו. אחרי שעברתי לקרן עם דמי ניהול נמוכים ושיפרתי את מסלול ההשקעה, התחזית שלי השתפרה ב-18% ללא הגדלת ההפקדה החודשית".

זוג נוסף שהגיע לייעוץ חודשיים לפני הפרישה של הבעל גילה שהפנסיה שלהם תהיה נמוכה ב-30% ממה שציפו. "אני לא אשכח את המשפט של הבעל שראה את הבעת הפנים של אשתו", מספר קובי דהאן, מנכ"ל קבוצת goola. "הוא אמר: אין ברירה, אני אחפש עבודה כדי שנוכל לשמור על רמת החיים שלנו".

המצב שלהם היה יכול להיות שונה. אילו היו מגיעים 10 או 15 שנה לפני הפרישה ומבקשים לדעת מה צפויה להיות להם הפנסיה בהתאם לתנאים האישיים שלהם, הם היו יכולים להיערך ולהגדיל את ההון האישי שלהם, לשמור על קרן ההשתלמות, לפתוח תוכנית חיסכון ועוד.

איך תראה הפנסיה שלכם?

זה תלוי בכמה תגיעו מוכנים. ככל שתערכו בזמן, תשפרו את המוכנות הפיננסית שלכם לחיים ארוכים. בדיוק כמו שאנשים נערכים לשוק העבודה שנים רבות - תואר ראשון ולפעמים שני, תקופת התמחות ועוד - לא פעם נקדיש 5-10 שנים מוכנות לשוק העבודה. תקופת הפרישה מחייבת לא פחות היערכות.

יום עיון ייחודי להכנה לפרישה

ב-23 בפברואר 2026, יום שני, יתקיים יום עיון ייחודי במלון ג'ייקוב במודיעין. הפרישה כבר מזמן אינה סוף הדרך - אלא התחלה של פרק חדש וארוך. בעידן שבו תוחלת החיים מתארכת, האתגרים הכלכליים, התעסוקתיים והבריאותיים משתנים ודורשים היערכות מוקדמת, מודעת וחכמה.

האירוע יתחיל ב-09:00 ויכלול בראנץ עשיר והרצאות מרתקות. יוני קמפינסקי מערוץ 7 יארח את קובי דהאן. זהר אזולאי שטיינפלד תדבר על עולם התעסוקה לאחר הפרישה. אייל אמון, פיזיולוג קליני, ידבר על הקשר בין אורח חיים לאריכות ימים.

ההשתתפות מיועדת לבני 50-67 ומומלצת גם לבן או בת הזוג. העלות: ₪180 ליחיד או ₪300 לזוג. מספר המקומות מוגבל ל-70 משתתפים בלבד.

התוכנית תסתיים ב-14:00 עם התייעצות פתוחה ומפגש עם המומחים. המקומות מתמלאים מהר, הירשמו בהקדם!

צילום: גייקוב מודיעין

