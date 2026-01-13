הקומיקאי גיא הוכמן מגיב בציניות לביקורת שהטיח בו עומר נחמני, דוברו לשעבר של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, בעקבות תמונה שפרסם ובה הוא נראה מניח תפילין בכותל.

"לעומר הדובר של יאיר גולן ופעיל להט"ב מפריע שהעזתי לתעד את עצמי מניח תפילין בכותל וקורא לזה עבודת אלילים. אכן אדם ליברלי. אין קץ לטרלול", כתב הוכמן בפייסבוק.

נחמני, פרסם את תמונתו של הוכמן, ולעג לו. "הורי ישראל היקרים - זו היהדות בשקל תשעים שמוכרים לילדים שלכם בטיקטוק ובאינסטגרם. עבודה זה לעגל זהב של לייקים וצפיות.

מגיע לנוער שלנו לדעת שהמדינה הזו הוקמה על ערכים של יהדות חופשית ולא סגידה לפולחנים ריקים, שסלפי עם תפילין בכותל בשביל תשומת לב זה מעשה נלעג ומביך, עבודת אלילים", טען נחמני.