>> להרשמה מיידית למפגש החינמי של מחר - לחצו כאן עכשיו

כוכבה מולאים חשבה שהיא עושה את הדבר הנכון:

הדר, הבת שלה, מחפשת זוגיות כבר כמה שנים. וכוכבה, כמו כל אמא שאכפת לה, חיכתה שהדר תחזור הביתה אחרי כל פגישה ושאלה, "נו? איך היה?".

"זה כאב לי", אומרת כוכבה, "זה צבט לי. ולא הבנתי איך אני יכולה לעזור? רציתי רק בטובתה".

עד שיום אחד, כוכבה הגיעה למפגש של מרכז "בקרוב" שלימד אותה משהו שהפך את הכל.

"מה שהכי השפיע ושינה לי זה להסתכל על הדר לא רק כעל מחפשת זוגיות", היא מספרת, "למדתי לראות אותה כמכלול. יש לה ובה המון המון דברים נוספים ואישיות שלמה ונפלאה".

>> להרשמה מיידית למפגש של מחר בערב - לחצו כאן עכשיו

השינוי לא היה רק במחשבות. כוכבה שינתה את הדרך שבה היא מדברת עם הדר.

"אני לא שואלת יותר על זוגיות ישירות, אלא אם היא משתפת ופותחת", היא אומרת, "כי גם ככה זה מעסיק אותה ולפעמים מאתגר . היא יודעת שאני רוצה בשבילה, עכשיו אשאל יותר על החיים שלה, על מה היא מתכננת לעשות בנושאים שונים ועל החברות ולא אשאל על מה שהיא לא רוצה לפתוח כרגע".

התוצאה? היחסים ביניהן השתנו לחלוטין.

"בעבר תמיד חיכיתי שתחזור ולשאול - נו, איך היה? ועכשיו אני מבינה שזה היה מלחיץ", אומרת כוכבה, "היום זה מבט אחר. של מכלול. ולא הנושא המרכזי". "וזה לא היה לי", היא מוסיפה בכנות, "זה בזכות התכנית".

אם יש לכם בן או בת, אח או אחות, חבר או חברה שמחפשים זוגיות - אתם מכירים את התחושה הזו- אתם רוצים לעזור, אכפת לכם, אבל לא תמיד ברור לכם איך.

מה לומר? מה לא לומר? איך להיות שם בלי ללחוץ? איך לתמוך בלי לפגוע?

מחר בערב, בשעה 20:30, יתקיים מפגש חינמי בזום: "כל אחד יכול לעזור".

המפגש מועבר על ידי חיה ממן, מייסדת מרכז ושיטת "בקרוב", שהובילה מעל 180 מבקשי זוגיות לחתונה בשלוש השנים האחרונות, ורחלי הומינר, מייסדת אתר "הבאר", שפועלת שנים בעולם השידוכים והקהילה.

>> להרשמה מיידית למפגש של מחר - לחצו כאן עכשיו

המפגש הזה לא מיועד לשדכנים. הוא מיועד לכם. להורים. לבני משפחה. לחברים. לשכנים. לכל מי שיש לו מישהו יקר שמחפש זוגיות - ורוצה להיות שם באמת.

תלמדו איך להפסיק לשאול את השאלות שמלחיצות, איך להתחיל לראות את מי שחשוב לכם כמכלול, ולא רק כמחפש זוגיות. ואיך ליצור סביבה שתומכת, מחזקת ומקדמת - בלי ללחוץ ובלי לפגוע.

ההשתתפות חינמית, אבל מספר המקומות מוגבל.

זה מחר! אם אתם רוצים להשתתף - צריך להירשם עכשיו.

>> להרשמה אחרונה למפגש של מחר בערב, 20:30 - לחצו כאן

אם אכפת לכם ממישהו שמחפש זוגיות - המפגש הזה בשבילכם.