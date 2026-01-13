כוחות הביטחון הוקפצו לפני הצהריים (שלישי) לכפר דאהרייה שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח שהתקבל על חשודים חמושים שמתחזים לחיילי צה"ל ושודדים חנויות במרחב.

מהפרטים עולה כי מדובר בבדואים ישראלים מהנגב שהתחפשו ללוחמי צה"ל עם סוואנה ישראלית וצ'קלקה, בדומה לסוואנות בהן משתמשים כוחות לפעילות מבצעית. שניים מהחשודים נתפסו בתום מרדף על ידי כוחות המנגנונים הפלסטינים ושישה ע"י לוחמי צה"ל.

לפי הדיווח, חלק מהשלל שנשדד הושב לבעלי החנות בדאהרייה. במקביל, נמשך הניסיון להשיב את שאר הרכוש שנגנב, ולהגיע לכל כלי הנשק ששימשו את החמושים בשוד.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי סיור תחנת חברון ממרחב יהודה, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וחטמ"ר יהודה, עצרו שלושה חשודים תושבי הפזורה בדרום בעת שנמלטו מחנות התכשיטים לאחר שביצעו על פי החשד, שוד מזוין כשהם מתחזים לכוחות ביטחון חמושים בעלי נשק.

אחד החשודים שנעצר בחברון צילום: דוברות המשטרה

על פי החשד בשלב זה, החשודים הגיעו לדהרייה ברכב הנחזה לרכב ביטחון לרבות אורות חירום, כשהם לבושים במדי צה"ל, ועל גופם שכפ"צים, קסדות וכלי נשק. בשלב מסוים, התפרצו החשודים לתוך חנות תכשיטים בבעלות פלסטינית, ושדדו את תכולתה. מיד לאחר המעשה, החלו נמלטים דרומה. בפעולות נמרצות מבצעיות לאיתורם של החשודים, תוך איסוף והכוונה מודיעינית, הם אותרו בסמוך לסמוע".

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, הגיב לאירוע: "היום הם כאן, מחר הם בלב תל אביב - זו עליית מדרגה שממחישה את ההפקרות. אני קורא לשר הביטחון - עשרות אלפי ערבים ישראלים נכנסים מידי יום באין מפריע בניגוד לחוק לשטחי הרשות הפלסטינית, אני דורש לעצור את כניסתם לפני שיהיה מאוחר מדי. רכב כזה, עם 'לוחמים' במדים וציוד טקטי, יכול להיכנס בקלות ובתירוץ מבצעי ללב תל אביב, באר שבע או ירושלים מבלי שאיש יעצור אותו - בדיוק כפי שהם נכנסו הבוקר לעומק השטח ללא הפרעה".

אזולאי קרא לצעדים מיידיים: "צה"ל והמשטרה חייבים לבצע טיפול שורש בנושא הנשק הבלתי חוקי ששוטף את המרחב. אי-אפשר להמתין לאסון הבא כדי להבין שמי שמתחפש לחייל היום, מתכנן את הפיגוע של מחר".

תנועת רגבים הגיבה "זה לא שוד. זה בדואיסטן גרסת ה-07.10. האירוע הזה שכוחות הביטחון פעלו במהירות ובנחישות בתגובה אליו, יכול בקלות מחר להפוך לרצח ומשם לטנדרים של בדואים מחופשים לחיילי צה"ל שדוהרים לבאר שבע או ירושלים. הסכנה כאן מיידית וממשית, זו תוכנית פעולה לדבר הבא. טרור הרחפנים שמייבאים נשק בכמויות לתוך מדינת ישראל בחסות כנופיות בדואיות מהנגב, זה לא איום באוויר, זה הכנה לטבח. אין הבדל בין נשק לפשיעה לנשק לטרור.

ההזנחה הפושעת, חוסר המשילות, האכיפה החלקית הובילה אותנו למצב של מלחמה לכל דבר ועניין בתוך גבולות מדינת ישראל. משנת 2019 אנו חוזרים ודורשים להכניס את השב"כ ואת צה"ל תוך חקיקת תקנות לשעת חירום למאבק באיום הנשק והפרוטקשן. מי שמנע את זה עד היום זה הייעוץ המשפטי לממשלה. האם עכשיו אתם מבינים את הצורך? אין לנו מרחב טעות כאן".