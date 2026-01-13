האמת לא חשבתי שיהיה לי זמן מיותר להקדיש לכתיבה על הנושא הזה, שכל כולו הוא סיבוב פוליטי של ארגוני השמאל לקראת הבחירות -במטרה להפיל את שלטון הימין - וכמו ההפגנות נגד הרפורמה - נותן רוח גבית לאויבי ישראל להתחמש ולהתארגן לסיבוב הבא.

אבל נמאס לי. בשבת האחרונה, עת שהיתי אצל הוריי באחת מערי המרכז, נחשפתי לקמפיין מטורף המופץ בכל עיתוני ועלוני השבת של הציבור הדתי לאומי בעד גיוס חרדים לצבא. כמובן "לא בכפייה" הם אומרים, אבל לא מפסיקים להדהד מסרים מפלגים וקורעים את העם באיצטלא של "קריאה לערבות הדדית".

אני אפילו לא רואה צורך לפתוח את המאמר ב"תראו, שלא תהיה אי הבנה, אני בעד גיוס חרדים". ולא בגלל שאני נגד או בעד גיוס, אלא כי אני נגד ריקודי המחול המתיפיפים הפושים זה לא מכבר בקרב מחננו.

אני גם לא רוצה לכתוב כאן טיפים כיצד אפשר לגרום לחרדים להתגייס, ובכלל - אני ממש לא רוצה להיכנס לשאלה האם חרדים צריכים להתגייס, האם כולם או חלק, האם רק מי שלא לומד או גם מי שלומד.

אני עוד פחות רוצה להתחיל להתפלפל כאן בסוגיות של הלכות ציבור - שמשום מה כל עיתונאי שדרך שבועיים בישיבת הסדר או במכינה קדם צבאית מרשה לעצמו להורות בה הלכות לכלל ישראל - סוגיות הנוגעות בשורשי מצוות לימוד תורה לעומת מצוות הצלת ישראל מיד צר, וכדו'.

אדרבה, אני דווקא רוצה להציע לשדרג את הקמפיין - ולהסביר לציבור מה המטרה של גיוס החרדים.

אכן, גיוס החרדים לצבא צפוי להיות בשורה עצומה לעם ישראל ולמדינת ישראל.

סוף סוף, תהיה היתכנות מעשית ריאלית להפוך את מדינת ישראל למדינה בעלת צביון יהודי אמיתי. הרי כידוע, כל המהפכות התרבותיות ועיצוב דמותה של מדינת ישראל מתחילים בצבא, שהוא כור ההיתוך של החברה הישראלית. וכאשר בע"ה הצבא יעבור מחטיבת גולני, כפיר וגבעתי לחטיבת פוניבז', חברון, מיר וולפסון - אז מכאן הדרך להשפיע על יהדותה של המדינה תהיה קצרה מאד.

סוף סוף תהיה כאן מדינה שהמרחב הציבורי שלה הוא בעל צביון יהודי מובהק, תהיה כאן רבנות ראשית עם סמכות ברורה להורות - מה כשר ומה לא, מהו גיור כהלכה ומהו לא, מיהו יהודי ומיהו לא, מהי חתונה כדת משה וישראל ומה לא ועוד שלל דברים.

תהיה כאן מערכת חינוך מתוקנת שמלמדת את ילדי ישראל את ערכי היהדות הטהורים, ולא כזאת המקריבה אותם למולך הפוסט מודרני עם מחיקת הזהות ושיגעון המגדריות. תהיה כאן מערכת משפט מתוקנת שתפסוק את פסקיה על פי מסורת ישראל ולא על פי סברות כרס של שופטים מוטים בעלי אינטרסים.

סוף סוף הצבא ינוקה ויטוהר מהטרפת שאוחזת אותו בעשרות השנים האחרונות - באמצעות שטיפת מוחם של קצינים ומפקדים על ידי קרן וקסנר וקרן מנדל האנטישמיות שהדבר היחיד שמעניין אותם הוא להחליש את עם ישראל ולנתק אותו משורשיו. סוף סוף לא תהיינה בנות בצבא, לא תהיה יותר הפקרות בתחום הצניעות והכשרות, השבת ושאר המצוות.

תהיינה פקודות צבאיות המחייבות קביעות עתים לתורה, הקשבה לרבנים וחובת שפיטה על כל חילול שבת והפרת נהלי כשרות. בקיצור, הכל ינתהל על פי התורה מתוך יראת שמים וטהרת הקודש.

ועכשיו, עם המידע הזה - שמי שמסכים להיות כן עם עצמו יודע שזוהי המשמעות האמיתית של גיוס חרדים - אני אשמח מאד שחבריי לציונות הדתית יצטרפו אליי ונעשה יחד קמפיין חוצות ענק: "רוצים צביון יהודי למדינה! רוצים חרדים בצבא!"

אה, בעצם עכשיו אולי אתם כבר לא בטוחים שאתם רוצים? טוב, אז קחו יום-יומיים לחשוב על זה ותחזירו לי תשובה.