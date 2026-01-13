דוח חדש של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית מעלה כי פריון הילודה בחברה החרדית נמצא במגמת ירידה מתמשכת מאז 2004 והשנה הגיע לשפל היסטורי - 6.2 ילדים למשפחה בממוצע.

במקביל גיל הנישואין עולה כאשר שיעור הנשואים בגילאי 18-24 ירד מ-46% ב-2014 ל-36% כיום.

תחזיות דמוגרפיות חדשות מצביעות על ירידה במספר החרדים במדינת ישראל. בעוד שבעבר היה מצופה כי האוכלוסייה החרדית תגיע לכ-30% מהאוכלוסייה הכללית עד לשנת 2065, כיום מדובר בתחזית של 22% בלבד.

ממצאי הדוח מצביעים על מגמה מפתיעה בשוק העבודה החרדי: נשים חרדיות משתכרות יותר לשעה מגברים חרדים. בעוד שגבר חרדי מרוויח בממוצע 71 ש"ח לשעה, אישה חרדית מרוויחה 76 ש"ח לשעה. שיעור התעסוקה בקרב נשים חרדיות עומד על 81%, כמעט זהה לשיעור התעסוקה בקרב נשים יהודיות לא-חרדיות.

עם זאת, גברים חרדים עומדים בשיעור תעסוקה של 53% בלבד, ונתון זה נמצא דווקא במגמת ירידה.

בשנה האחרונה נרשם גידול משמעותי במספר התלמידים החרדים הלומדים בבתי ספר יסודיים עם לימודי ליבה (ממ"ח). מספר התלמידים בתחום זה זינק ב-15% והגיע לכ-24,000 תלמידים, לעומת גידול של 3.6% בלבד בחינוך החרדי הכללי. בשנים האחרונות נראית גם צמיחה בקרב התלמידים החרדים המשתלבים בהשכלה גבוהה, אך הפערים בולטים, בעיקר בין הזרמים השונים.

לפי הדוח, המהפכה הדיגיטלית חודרת גם לחברה החרדית, כאשר שיעור המשתמשים באינטרנט עלה מ-39% ב-2014 ל-68% ב-2024. עם זאת, השימוש ברשתות החברתיות ובמשחקי רשת עדיין נמוך בקרב החרדים, כאשר השימוש המוביל הוא בדואר אלקטרוני ובשירותים ממשלתיים. שיעור המשפחות החרדיות המחוברות לרשת עלה מ-43% ב-2020 ל-53% כיום.

הדוח מציין את הפערים המשמעותיים בתחום ההשכלה והפלטפורמות העסקיות בין זרמים שונים בחברה החרדית. בעוד ש-39% מנשות חב"ד הן אקדמאיות, רק 6.5% מנשות הזרמים החסידיים מחזיקות בתואר אקדמי. גם בתחום השכר, נמצא כי הגברים החרדים האקדמיים מרוויחים כמעט כפול מגברים ללא תואר אקדמי.

הפערים בשכר בין אקדמאים חרדים לא-חרדים הולכים ומתרחבים. ב-2012, גבר חרדי בעל תואר אקדמי הרוויח 72% משכרו של גבר לא-חרדי בעל תואר. עד 2023, הנתון ירד ל-60% בלבד. המגמה דומה גם בקרב נשים חרדיות. למרות זאת, עדיין נותרה השכלה גבוהה משתלמת יותר לחברה החרדית, שכן אישה חרדית אקדמאית מרוויחה 50% יותר מאישה חרדית ללא תואר.