ביהודה ושומרון, הרחק מהמרכזים העירוניים המחוממים, חקלאים ורועים ממשיכים לשמור על הקרקע גם בימי החורף הקרים והסוערים.

בזמן שרוב הציבור מסתגר בבתים מוסקים עם בוא הגשמים, פועלים אנשי ההתיישבות בנקודות המרוחקות ביותר על גב ההר, תוך מאבק מתמשך על אדמות הלאום - מול רוחות עזות וטמפרטורות שצונחות לעיתים אל מתחת לאפס.

במטרה לתמוך באותם חקלאים, יוצא ארגון "השומר יו"ש" בקמפיין חירום בשם "חורף חם לחקלאים".

הקמפיין נועד לגייס ציוד חורף מקצועי עבור החקלאים והרועים: חרמוניות, מעילי סערה אטומים, ציוד תרמי מתקדם ועוד. המטרה: להבטיח שאף חקלאי או שומר לא יינטוש את השטח בשל תנאי הקור.

גשם, ערפל, רוחות - והם עדיין שם. תן להם את הכלים להישאר.

הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, שיגר ברכה מיוחדת לשומרים ולתומכים בהם:

"אנחנו רוצים לברך את כל החבורה הזאת שעוזרת לשמור על החקלאים, שלא יגנבו להם תוצרת, שלא יגנבו ולא יפגעו בהם. אנחנו מתפללים ואומרים בסליחות 40 יום 'אשמנו מכל עם' - על מה אנחנו מתפללים שם? 'לעינינו עשקו עמלנו, ממשוך וממורט ממנו'. אנחנו זורעים ואחרים קוצרים. זה לצערנו הקללות של פרשת כי תבוא. אנחנו מתפללים שיתהפך, ותהיה מציאות שעם ישראל זוכה לרשת את ארצו... שלא יקרה מצב שהם יטעו ואחרים יאכלו. בשביל זה קמו כל הארגונים האלה ששומרים על המקומות האלה, וכל מי שיכול להתנדב ולעזור - תבוא עליו ברכה".

שבתי קושלבסקי, מנכ"ל ארגון "השומר יו"ש", פנה לציבור מתוך החזית עצמה: "אני רואה אותם בלילות - בחורים צעירים ומשפחות שלמות שעומדים מול ערפל כבד וצינה חודרת עצמות כדי שעם ישראל לא יאבד עוד דונם של אדמה. הם לא מבקשים פרסים, הם רק מבקשים את הכלים הבסיסיים כדי לא לקפוא מקור. כשאני מביא לחקלאי בשטח מעיל איכותי, אני לא רק מביא לו חום פיזי, אני מביא לו את הידיעה שעם ישראל עומד מאחוריו. אני קורא לכם אישית: היו השותפים שלנו. אל תשאירו אותם לבד בחזית".

בארגון מדגישים: "לא משאירים אותם לבד בקור". הקמפיין פתוח לתרומות מהציבור הרחב, ובכל סכום - ניתן לסייע לרועה לצאת למרעה או לשומר להחזיק מעמד בלילה קר. הקריאה מופנית לכל מי שארץ ישראל יקרה ללבו: "אל תיתנו לקור להכריע את המערכה. זה הזמן שלנו לתת גב לחקלאים ולשמור יחד על הבית. היו שותפים עכשיו. תרמו לציוד חורף לחקלאי יו"ש והבטיחו שהאחיזה בארץ לא תרפה".

אל תיתנו לעוד דונם ללכת לאיבוד. תרמו עכשיו, החזיקו את הקו.