לפי דוחות משרד האוצר, הגירעון התקציבי בשנת 2025 עמד על כ- 4.7% מהתוצר, סכום של כ- 98.6 מיליארד ש"ח.

הגירעון השנה נמוך מהתחזיות הקודמות שצפו שיעמוד על כ-4.9% מהתוצר במועד הגשת התקציב, ואפילו גבוה יותר - 5.2% - כאשר הועבר התקציב הנוסף בספטמבר 2025.

הגירעון החודשי בחודש דצמבר 2025 עמד על כ-23.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה לגירעון של כ-18.8 מיליארד ש"ח בדצמבר 2024.

הוצאות הממשלה בשנה החולפת הסתכמו ב-650.5 מיליארד ש"ח, גידול של כ-4.8% לעומת 2024, אז עמדו ההוצאות על כ-620.5 מיליארד ש"ח. הגידול בהוצאות כלל תוספות משמעותיות בגין הוצאות מלחמה שהתווספו בעקבות התקציב הנוסף שהועבר במהלך השנה. הוצאות דצמבר 2025 הסתכמו ב-72.3 מיליארד ש"ח.

הכנסות המדינה בשנת 2025 הסתכמו ב-551.9 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 13.8% לעומת 484.9 מיליארד ש"ח בשנת 2024. הכנסות אלו היו גבוהות מהתחזיות שהיו חלק מהתקציב, כאשר דצמבר 2025 רשם הכנסות של כ- 48.6 מיליארד ש"ח.

הנתונים מצביעים על שיפור במאזן התקציב, עם עלייה בהכנסות שהפחיתה את היקף הגירעון השנה, אם כי ההוצאות הגדולות על מלחמה פגעו בהוצאות הכלליות של הממשלה.