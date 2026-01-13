ביום חמישי הקרוב, ה-15 בינואר, ייפתח בירושלים יריד השליחות הציונית בפעם העשירית. האירוע ייערך בבית "נפש בנפש" (שדרות יצחק רבין 10, כניסה ממתחם הסינמה סיטי) בין השעות 18:00 ל-21:00.

היריד מתקיים ביוזמת המרכז לשליחות ציונית לתפוצות מיסודה של תנועת המזרחי העולמית ובשיתוף עם קק"ל, והוא צפוי למשוך מאות מועמדים - רווקים, זוגות צעירים ומשפחות - המבקשים להצטרף למשימה הלאומית של חיזוק הזהות היהודית בתפוצות.

עם ישראל מחכה לכם בתפוצות - היריד שיפתח לכם דלת לעולם של שליחות ומשמעות.

ביריד ישתתפו נציגים מכלל ארגוני השליחות מהמגזר הדתי-לאומי, אשר יציגו שלל תפקידים בתחומי רבנות, הוראה פורמאלית ובלתי פורמאלית, פעילות קהילתית ובני עקיבא, וכן שליחויות בקמפוסים יהודיים ברחבי העולם. המשרות מיועדות לבוגרי צבא, לבנות שירות לאומי ולמורים.

יו"ר תנועת המזרחי העולמית, הרב דורון פרץ, מציין כי "יריד השליחים הוא אירוע של אחדות. ביריד יהיו תחת קורת גג אחת כלל ארגוני השליחות, המטרה לסייע לשליח הפוטנציאלי לראות את התמונה הגדולה ולעשות לו סדר בשלל האפשרויות. יש כאן גם אמירה ערכית ברורה: עם ישראל חי גם בתפוצות! כוחנו באחדותנו מול המשימה הגדולה של חיבור העם היהודי".

ראש המרכז לשליחות, הרב הלל ואן-לואן, הוסיף, "הדרך הנכונה ביותר לחזק את הקשר עם יהודי התפוצות היא להגיע לשטח. אנו דואגים להוציא שליחים שעוברים יחד עם הקהילות תהליכים המחזקים את הזהות היהודית, דבר שמוביל בסופו של דבר גם לחיזוק העלייה. אנחנו שמחים להוביל את היריד הזה כבר שנה עשירית ולעזור למועמדים למצוא את השליחות המדויקת עבורם".

שליחות זו הדרך לחבר בין עולמות - היריד יסייע לכם למצוא את החיבור הנכון.