ראשי סיעות הקואליציה, אופיר כץ, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר וגדעון סער, פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו במכתב בו קראו שלא לציית לפסיקת בג"ץ לעניין פיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

"ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה.

אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו", לשון המכתב.

מוקדם יותר הגיש בן גביר לבית המשפט העליון את תשובתו המפורטת לעתירות המבקשות להדיחו מתפקידו, וטען כי מדובר בניסיון פוליטי חסר תקדים, שאין מאחוריו כל תשתית עובדתית או משפטית.

לדבריו, העותרים לא מציגים כל עבירה שנעשתה מצידו, אלא מנסים להדיחו רק משום שהוא מצליח לקדם מדיניות שלא לרוחם.

בן גביר מדגיש כי "אין הרשעה, אין כתב אישום, אין חקירה, אין בדיקה ואין דו"ח ציבורי - אזי על מה מוגשות העתירות?".

לטענתו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להדיחו לא בשל עבירה כלשהי, אלא משום שהיא לא מסכימה עם מדיניותו, במיוחד בנוגע לעניין הר הבית. "הסיבה לניסיון ההדחה ברורה: הצלחת קידום מדיניות שהיועצת אינה אוהבת, לאחר שלא עלה בידה למנוע אותה באמצעים אחרים", נכתב בתשובתו.

השר טוען כי כל פעולותיו נעשו בתיאום מלא עם ראש הממשלה, כולל הנושא הרגיש של הר הבית. "הפעולות שנעשו אינן משנות את הסטטוס קוו והן בוצעו בתיאום מלא עם ראש הממשלה", אמר בן גביר. הוא גם הצהיר כי היועצת המשפטית לא טרחה לבדוק את הדברים עם השר או עם ראש הממשלה, ופעולה מאחורי הקלעים היא שהובילה לפעול בצעד חריג.

עו"ד דוד פטר, המייצג את השר, ציין כי לא קיים תקדים במדינות מערביות להדחת שר מכהן על ידי צו שיפוטי, וכי העתירות מהוות פגיעה חמורה בזכויות הפוליטיות של מאות אלפי מצביעי עוצמה יהודית, מיליוני מצביעי הקואליציה והציבור הרחב.

בתגובה מתוארים ניסיונות לחץ ואיומים פסולים מצד גורמים בייעוץ המשפטי, שנועדו לכפות קידום מינויים ללא הליך תקין, תוך איום מפורש לפעול להדחת השר אם לא ייענה לדרישות. כך לדוגמא נכתב כי במינוי רפ"ק רינת סבן: "נעשו ניסיונות לאיים על השר למנות את הקצינה. הייעוץ המשפטי הודיע, באופן מאפיוזי, כי או שהשר מקדם את העוזרת האישית של ראש אח"מ ללא הליך תקין או שהייעוץ המשפטי יפעל לסכל את כהונתו".