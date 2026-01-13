ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) התייחסה בראיון לערוץ 7 לדיון שצפוי להתקיים ביום חמישי בבג"ץ, בעקבות בקשת היועצת המשפטית לממשלה, להדחת השר איתמר בן גביר מתפקידו.

לדבריה, מדובר בדיון חסר סמכות וחסר רלוונטיות.

"זו החלטה שלא נמצאת בסמכות בג"ץ. הסמכות היחידה לפטר שר היא של ראש הממשלה", אמרה. לדבריה, ראש הממשלה כבר הבהיר כי אינו מתכוון לפטר את השר, ולכן הדיון אינו רלוונטי, ומאחוריו עומד, לטענתה, ניסיון של מנגנונים שונים להתערב בסמכויות שאינן שייכות להם.

סון הר מלך טענה כי מדובר בניסיון לייצר הפיכה שלטונית באמצעות קבלת סמכויות שלא בסמכות בג"ץ. היא הוסיפה כי הציבור צריך להכיר בניסיונות הללו, וציינה כי בסופו של דבר ראש הממשלה יידרש להכריע, כפי שכבר הבהיר את עמדתו בנושא.

בהמשך התייחסה לקידום חוק עונש מוות למחבלים ואמרה כי החוק מצוי בהליכי קריאה שנייה ושלישית בוועדה לביטחון לאומי. לדבריה, בוצעו דיוקים בנוסח החוק ובאופן יישומו, הן ביחס לביצוע והן ביחס להיבטים המשפטיים, במטרה לגבש חוק מעשי ויישומי.

עוד ציינה כי במסגרת הדיונים נקבע שעונש המוות יבוצע בתלייה, לאחר בחינת חלופות שונות, וכי זהו האופן הפשוט והמעשי ביותר לביצוע. לדבריה, זהות הגורם המבצע תישאר חסויה, והנוסח גובש תוך עבודה מול גורמים משפטיים המכירי את נבכי החוק, כדי לייצר חוק שיהיה קשה לבג"ץ להתנגד לו.

בנוגע לעמדת חברי הכנסת החרדים, אמרה כי לאחר אירועי ה־7 באוקטובר חלה, לדבריה, תפנית בעמדות. היא ציינה כי במתווה הנוכחי יהיה להם קשה להתנגד לחוק גם בהיבט הפוליטי.

סון הר מלך התייחסה גם לקמפיין של מפלגת כחול לבן נגד בן גביר, ואמרה כי מדובר במהלך פוליטי של מפלגה שלדבריה מתקשה לעבור את אחוז החסימה. לטענתה, השר בן גביר יצר מציאות של הרתעה מול מחבלים, ואף נשמעים, לדבריה, קולות מגורמי ביטחון על ירידה במוטיבציה לפיגועים.

לסיום התייחסה לכנס הוקרה שהיא יוזמת בשבוע הבא להתיישבות, לנוער הגבעות ולחוות ביהודה ושומרון.

לדבריה, מדובר בכנס בעל אמירה חשובה, המבטא הכרה של מדינת ישראל בערך ההתיישבות ובתרומתם של הפעילים בשטח. היא הוסיפה כי נוכחות משפחות וילדים באזורים שבעבר היו מוקדי טרור מבטאת ריבונות בפועל ומציאות חדשה בשטח.