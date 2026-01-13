בית המשפט המחוזי בירושלים גזר עונש של תשעה חודשי עבודות שירות על עו"ד רונאל פישר, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בתיווך לשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע.

משפטו של פישר התנהל במשך 11 שנים, והתקיימו בו 428 דיונים. ייצוגו עלה למדינה 1,726,411 שקלים.

הפרשה נחשפה בשנת 2014 וכשנה מאוחר יותר הוגש כתב האישום שעסק בניצול קשריו של פישר עם קצין משטרה בתפקיד רגיש, כדי להשתמש במידע להוציא כסף מלקוחות.

בשל כשלים בחקירת התיק ובניהולו, הוסרו מכתב האישום המתוקן מרבית סעיפים האישום - בהם שוחד.

השופט משה סובול סיכם את הדיונים ואמר: "גזר הדין נחתם בתקווה שתהיה הפקת לקחים על מנת שהכשלים שהיו בתיק לא יחזרו".

עו"ד אלי פרי ועמית חדד המייצגים את רונאל פישר מסרו בתגובה: “במשך 11 שנים סיפרו לנו שזו ‘פרשת השחיתות הגדולה בתולדות המדינה’. הרעידו את אמות הסיפים, שפכו את דמו של רונאל פישר וגרמו לו לעינוי דין שאין לתאר. היום הבלון הזה התפוצץ. מהיום הראשון אמרנו שהחקירה הזו נוהלה ברשלנות, שנעשו פשעי חקירה מתוך רצון להתעלם מהאמת ולעוות אותה. במקרה הטוב מדובר בלהיטות יתר שמנעה ממח"ש את היכולת לחפש את האמת. היום בית המשפט קבע שכל מה שטענו הוא אמת לאמיתה.

בגזר דין של 145 עמודים, בביקורת חסרת תקדים נגד מח"ש, בית המשפט הנכבד קבע שמח"ש פעלה בניגוד לחוק - ממש כך. היא הסתירה חומרים קריטיים, הטעתה את בית המשפט ואת ההגנה, גייסה עדי מדינה באופן פסול וקיימה חקירה מוטה שלא נועדה לחשוף את האמת. אחרי עשור של סבל, הצדק סוף סוף יוצא לאור, אבל את השנים האלו - אף אחד לא יחזיר לרונאל", לשון תגובת עורכי הדין.