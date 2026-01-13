במהלך משחק הליגה האירופית שנערך בברמינגהאם ב-6 בנובמבר האחרון בין מכבי תל אביב לאסטון וילה, ניסו פעילים פרו-ערבים לשבש את הגעת הקבוצה הישראלית ולהפחיד את שחקניה, כך חושף עיתון "הטלגרף" הבריטי.

לפי הדיווח, בתכתובות פנימיות של קבוצות הפעילים שתוכנן להן מעקב אחרי שחקני מכבי ת"א בבתי מלון ובאזורי המסעדות בעיר, וכן תצפיות בסמוך לאצטדיון. המטרה, על פי הפרסום, הייתה לחסום את השחקנים ולמנוע את קיום המשחק.

המשחק התקיים בסופו של דבר ללא נוכחות אוהדי מכבי ת"א, לאחר שהמשטרה המקומית אסרה על הגעתם. כעת מתברר כי ההחלטה נבעה ממניעים פוליטיים, וכי המשטרה התעלמה מהאיומים האמיתיים שהופנו מצד קבוצות מוסלמיות מקומיות.

הטלגרף דיווח כי גם לאחר המשחק ניסו הפעילים לארגן הפגנות אלימות סמוך למלון בו שהו השחקנים. עוד נחשף כי מפקד משטרת ברמינגהאם, קרייג גילדפורד, הציג מידע שגוי בפני הפרלמנט, וטען כי האיום נשקף מצד האוהדים הישראלים, בניגוד למודיעין שהצביע על איום מהקהילה המקומית.