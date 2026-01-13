קבוצת יתומים ממתקפת ה־7 באוקטובר, שילדותם נגדעה עם רצח אחד מהוריהם, פונה בקריאה נרגשת לחברי הכנסת, לשרי הממשלה ולראש הממשלה, בדרישה לתיקון האפליה בחוק כלפיהם.

הילדים, שהוריהם היו גרושים, פרודים או שלא נישאו כלל, דורשים הכרה שווה מצד המדינה - ללא תלות במצב המשפחתי של הוריהם.

"אנחנו לא 'יתומים חלקיים'. לא חצי. לא בערך", נכתב בפנייה שפרסמו. "איבדנו הורה. איבדנו אהבה, ביטחון, יציבות, זיכרונות ועתיד שהלך איתו יחד".

לטענתם, החקיקה הנוכחית מקנה יתרון לזכויות יתומים מהורים שהיו נשואים, ומפלה לרעה ילדים להורים שחיו בנפרד. "העובדה שההורים שלנו חיו בשני בתים או שהקשר ביניהם הסתיים - לא שינתה את זה שהיו לנו שני הורים, ופתאום יש רק אמא או רק אבא", כתבו.

אדוה, שאיבדה את בן זוגה לשעבר שנרצח במסיבת נובה ונשארה לגדל לבדה את שני בניהם הקטנים, בני 6 ו־5, אמרה לערוץ 7, "היום בועדת הרווחה דנו בהרחבות חוקים שיסייעו למשפחות אלמנות ויתומים. לצערי הרב, עד כמה שההרחבות הללו מבורכות, שוב משאירים את היתומים שלנו בצד וממשיכים להעצים ולהרחיב את האפליה בין עצום ליתום".

עוד הוסיפה, "מכיוון שאינני אלמנה, התא המשפחתי שלנו לא זכאי לכל ההרחבות וההטבות הללו והדבר פוגע באופן ישיר בילדיי שהתייתמו מאבא שלהם בדרך הכי נוראית שיכולה להיות". לדבריה, "לא יתכן שהמצב המשפחתי של ההורים יכתיב כמה מקבלת כל משפחה".

מורן שיין אסולין, שאיבדה את בן זוגה לשעבר ליאור אסולין ז"ל, שנרצח בנובה, ונשארה לגדל לבדה את שלושת ילדיהם - רום בן 20, סאן בת 19 ואמור בן 17 - התייחסה אף היא לעוול ואמרה לערוץ 7, "היום התקיים דיון בוועדת הרווחה שעסק בהרחבת זכויות למשפחות שכולות. לכאורה מדובר בצעדים חשובים ומבורכים, אך בפועל, פעם נוספת, ילדים שאיבדו הורה נותרים מחוץ למעגל ההגנה רק משום שהוריהם לא היו נשואים".

עוד אמרה, "החוק הקיים קושר בין זכויות הילד לבין הסטטוס הזוגי של ההורים, וכך נוצר מצב בלתי מתקבל על הדעת ילדים שחוו את אותה טראומה מקבלים יחס שונה מהמדינה". היא הוסיפה, "העובדה שאינני אלמנה אינה משנה את האובדן של ילדיי, ואינה מקטינה את הזכויות שמגיעות להם. אובדן של אב הוא אובדן של אב, בלי תנאים ובלי החרגות".

בפנייתם מדגישים הילדים כי אפליה בין יתומים לפי מצב זוגיות של ההורים פוגעת בילד בלבד. "כשמדינה מחליטה שילד להורים גרושים, פרודים או לא נשואים זכאי לפחות - היא מענישה ילד שאיבד הורה בטרור", נאמר במסר.

הם מסיימים בדרישה ברורה: "שוויון מלא. שילד להורים גרושים, פרודים או שלא נישאו יקבל את אותן זכויות, את אותה מעטפת ואת אותו צדק כמו ילד שהוריו היו נשואים".