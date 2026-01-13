יורם אטינגר, לשעבר ציר בשגרירות ישראל בוושינגטון, אומר כי לא ניתן לחזות בוודאות את צעדיו של דונלד טראמפ בזירה האיראנית, אך מעריך כי הנשיא האמריקאי טרם הפנים את מגבלות הכלי הכלכלי מול משטר האייתוללות.

בריאיון לבני טיטלבוים בכאן מורשת, על רקע דיווחים כי הפנטגון הציג לטראמפ תוכניות לתקיפה של מתקני הגרעין באיראן, אמר אטינגר כי מאז 1979 הוטלו סנקציות כבדות על טהרן - כולל סנקציות מרחיקות לכת בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ - אך אלו לא שינו את מדיניות המשטר. "עם משטר שמונחה על ידי אידיאולוגיה קיצונית ושואף להפלת משטרים פרו-אמריקאיים ולהכרעת ארצות הברית - לא מנהלים משא ומתן שמעניק זמן להתחמש".

אטינגר ציין כנקודת אור את הצטרפותו של טראמפ למתקפה הישראלית על איראן בחודש יוני, והביע תקווה שהדבר מסמן שינוי תפיסתי. עם זאת, לדבריו, בוושינגטון עדיין רווחת ההנחה השגויה שהאיום האיראני מסכן את מדינות האזור - אך לא את ארצות הברית עצמה. “המשטר האיראני מושרש גם בדרום ומרכז אמריקה ואף בארה"ב, באמצעות רשתות טרור מסועפות", הזהיר.

בהתייחסות להשלכות אזוריות, אמר אטינגר כי הפלת משטר האייתוללות תהיה אירוע עולמי דרמטי, שישפיע על רוסיה, סין וארגוני הטרור במזרח התיכון. לדבריו, "שינוי משטר באיראן עשוי להביא גם להרחבה משמעותית של הסכמי שלום עם ישראל ולהתקרבות אסטרטגית מצד ערב הסעודית ומדינות נוספות באזור".