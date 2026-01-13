הרב דב לנדו: לא להשתתף בהפגנות צילום: דוברות

המנהיג הליטאי הרב דב לנדו חידד היום את עמדתו בסוגיית חוק הגיוס וקרא שלא להשתתף בהפגנות.

"יש שיוצאים נגד והם עושים הפגנות, והם מזיקים גדולים. לא להשתתף בהפגנות!", אמר בשיחה כחלק מהיערכות לקראת ועידת החינוך השנתית החמישית של מרכז 'האזינו'.

הרב לנדו נשאל כיצד משגיחים ומחנכים יכולים להרגיע בחורים המוטרדים ומבולבלים מהמצב הנוכחי. "הגזרות הקשות, גזרת הגיוס זה דבר מאוד לא פשוט, ואנחנו עושים את כל המאמצים שיהיה מצב טוב", אמר.

כשנשאל כיצד בחור יכול לחזק את עצמו שלא לדאוג, השיב: "שייזהר, להיזהר, ואנחנו עושים את המאמצים המירביים, שיידע שאנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות".

"צריך לתת להם הרגשה טובה שדואגים להם מאוד, דואגים מאוד מאוד. זה מעסיק את זקני הדור מאוד מאוד, ועושים כל המאמצים.

בדבריו תקף את היוצאים להפגנות ברמזו על התנהלות אנשי 'הפלג הירושלמי'. "יש גם מפריעים ועושים הפגנות ועוד שטויות - לא להשתתף בהפגנות!".

"להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור מאוד דואגים ועושים את כל המאמצים. ויש שמקלקלים, הפגנות ועוד דברים. להיזהר ולהישמר ומקווים בעזר השם, שהפעולות שזקני הדור עושים יצליחו. הכל בידי שמיים", חתם את דבריו.