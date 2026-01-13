אישי ציבור יהודים בארצות הברית מפנים אצבע מאשימה כלפי המשפיענית קנדיס אוונס, בעקבות הצתתו של בית הכנסת "בית ישראל" בעיר ג'קסון שבמדינת מיסיסיפי.

החשוד בהצתה, סטיבן פיטמן בן 19, כינה את המקום "בית הכנסת של השטן", ולאחר הקראת זכויותיו בבית המשפט הכריז: "ישוע המשיח הוא הריבון". אם יורשע, הוא צפוי לעונש מאסר של בין חמש לעשרים שנים בגין הצתה פדרלית.

קנדיס אוונס, משפיענית בולטת בארה"ב, מובילה בשנים האחרונות קו אנטישמי חריף. באחד הפוסטים שהעלתה לרשתות החברתיות האשימה את ישראל באונס וברצח חפים מפשע, בגזילת אדמות ובסחיטה מינית של מנהיגים. היא חתמה את אותו פוסט באותו ניסוח אנטישמי שהשמיע המצית: "בית כנסת של השטן. ישוע ינצח".

שרת המשפטים האמריקנית, פאם בונדי, מסרה כי מדובר ב"מעשה נתעב של אלימות אנטישמית שאין לה מקום במדינה", והבהירה כי משרדה "לא יאפשר לאנטישמיות לפעפע ולפרוח".