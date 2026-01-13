סערה בכנסת: "לא ניתן במה לעלילות שקר על בני עקיבא" צילום: ערוץ הכנסת

ועדת החינוך קיימה היום (שלישי) דיון בנושא הנהלים לאישור טיולים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות ביהודה ושומרון.

יו"ר הוועדה ביקש להשוות את הנהלים שחלים על טיול ביו"ש לכאלה החלים על נסיעה אחרת שבאחריות משרד החינוך ובכך להפחית עלויות, וכל זאת מבלי להביא לסיכון ביטחוני למטיילים.

בדיון עורר סערה איש השמאל עו"ד איתמר קרמר, מנהל משמר החינוך הממלכתי, כשטען כלפי נציגי תנועת בני עקיבא שהשתתפו בדיון, כי הם "מחנכים את הילדים בבני עקיבא לתרבות שהם מסכנים את עצמם או אחרים והולכים לעשות תג מחיר או להכות באלות זקנות פלסטיניות".

יו"ר הוועדה, ח"כ סוכות קטע את דבריו ולא אישר לו את המשך זכות הדיבור בדיון, תוך שהוא מבהיר: "מדובר בדברים חמורים מאוד. אף אחד לא יגיד בוועדה שבני עקיבא מכים זקנות פלסטיניות, זה דבר שלא היה ולא נברא. חניכי בני עקיבא, האנשים הכי טובים הארץ שחלק מבוגריה הקריבו את חייהם ונפלו בקרב במלחמה בשנתיים האחרונות".