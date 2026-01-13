השר ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, הגיש היום תביעת ענק בסך 12 מיליון ש"ח נגד חדשות 12 והכתב עומרי מניב, בעקבות תחקיר שפורסם לפני כשבועיים.

ברקת טוען בתביעתו כי מדובר בתחקיר שקרי ורשלני שנעשה תוך עיוותים עובדתיים, וזאת תוך התעלמות ממידע מהותי שהיה זמין לכל מי שערך בדיקה עיתונאית פשוטה.

התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד באמצעות עו"ד אמיר רוזנברג, מתפרסת על פני 25 עמודים ומפרקת את הטענות שהועלו בכתבה.

ברקת טוען כי חדשות 12 וכתב התחקיר עשו שימוש בשקרים ובסטייה בוטה מכללי האתיקה העיתונאיים. "זה לא היה טעות עיתונאית, אלא כשל יסודי ועמוק", ציין השר ברקת והוסיף כי מדובר ב"מתקפה שיטתית ומכפישה".

עורך הדין אמיר רוזנברג, שהגיש את התביעה בשם השר ברקת, ציין כי מדובר בתביעה חסרת תקדים בממדיה ובחומרתה, משום שמדובר ב"אחד מהמקרים החמורים בישראל של מתקפה תקשורתית אובססיבית, שיטתית ומתמשכת".