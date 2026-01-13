מדד הדרכונים החזקים בעולם לשנת 2026 התפרסם, וסינגפור ממשיכה לתפוס את המקום הראשון עם הדרכון החזק בעולם.

דרכון סינגפורי מעניק כניסה חופשית ל-192 מדינות ברחבי העולם. במקום השני נמצאות יפן ודרום קוריאה, עם דרכון המעניק כניסה ל-188 מדינות בעולם.

את המקום השלישי חולקות ספרד, דנמרק, שבדיה, שוויץ ולוקסמבורג, עם דרכון המאפשר כניסה ל-186 מדינות בעולם.

בריטניה נמצאת במקום השביעי עם דרכון המאפשר כניסה ל-182 מדינות, מרבית המדינות האירופאיות נמצאות במקומות הראשונים ונהנות מהדרכונים החזקים בעולם.

ארה"ב תופסת את המקום העשירי ברשימה עם דרכון המעניק כניסה חופשית ל-179 מדינות ברחבי העולם. ישראל תופסת את המקום ה-18 ברשימה, עם דרכון המאפשר כניסה ל-165 מדינות.

ומי תופסות את תחתית הרשימה? במקום ה-101 והאחרון נמצאת אפגניסטן, עם דרכון המאפשר כניסה ל-24 מדינות בלבד.

מקום אחד לפניה נמצאת סוריה, עם דרכון המעניק כניסה ל-26 מדינות. הדרכון העיראקי יאפשר כניסה ל-29 מדינות, בעוד דרכון תימני ופקיסטני מאפשר כניסה ל-31 מדינות בלבד.

איחוד האמירויות הערביות ביצעה את ההתקדמות הגדולה ביותר מאז נוסד "מדד הנלי לדרכונים", כאשר מאז 2006 הוסיפה 149 יעדים המאפשרים כניסה חופשית למחזיקי הדרכון שלה. היא מחזיקה במקום החמישי ברשימה החדשה לשנת 2026.