בית"ר ירושלים הודיעה הערב (שלישי) על צירופו של החלוץ הקולומביאני חאסונד גונסאלס, שמצטרף למועדון בהשאלה עם אופציה לרכישה עד תום העונה.

החלוץ בן ה-26 מגיע לבירה מהליגה הבוליביאנית הראשונה אך עוד קודם לכן שיחק בליגת העל הסינית בה כבש 17 שערים ב-28 הופעות.

למעשה גונסאלס הוא הרכש השני של בית"ר שמתמודדת על תואר האליפות מול הפועל באר שבע, בחלון ההעברות של חודש ינואר שייפתח החל ממחר, כאשר קדם לו בוריס אינו שהגיע מליגת ה-MLS, ליגת הכדורגל בארה"ב ועוד קודם לכן שיחק במדי מכבי נתניה.

"שמעתי לא מעט על בית"ר ירושלים, על הקהל המדהים ועל המצב של המועדון כרגע", אמר חלוץ הרכש החדש של הירושלמים, גונסאלס. "אני שמח להגיע לישראל ולהיות חלק מהמועדון הזה. מחכה כבר לחגוג עם החברים החדשים ועם הקהל".

למעשה, בכך מצטרף החלוץ הקולומביאני לחבר אחר קולומיבאני בבית"ר, הבלם קראבלי כשאלה מצטרפים למצבת השחקנים הזרים שכוללת את השוער הפורטגלי מיגל סילבה, הבלם הגיאורגי לוקה דגראני, המגן הסנגלי אריאל מנדי, אילסון טבראש מכף ורדה וסמואל קאלו הניגרי.

את הקריירה שלו החל גונסאלס בן ה-26 במחלקת הנוער של סן לורנצו הארגנטינאית, אך לא שיחק בשורותיה בבוגרים ויצא לסדרת השאלות. החוליה החסרה לבית"ר בדרך לזכיה באליפות היסטורית?